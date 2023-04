WhatsApp ya trabaja en nuevos emojis... animados

El emoji es sin duda el método de comunicación contextual más popular en nuestros móviles. Porque con ellos expresar mucho más con un carácter que con cientos de letras. Y a lo largo de los últimos años sus novedades han ido teniendo cada vez más peso entre los desarrolladores de software, sobre todo en el entorno móvil. No es una excepción WhatsApp, que más allá de estrenar los nuevos emojis que suele aprobar Unicode cada año, está trabajando en ofrecer interesantes alternativas, en línea con su competencia, que en este caso se cristalizan en forma de emojis animados, que parece por fin están a punto de llegar a la app de mensajería de Meta, si hacemos caso de las nuevas funciones filtradas.

Emojis más expresivos

Es evidente que esto es lo que se obtiene con unos emojis que cuentan con animaciones. Así han sido descubiertos por WabetaInfo, que, en la beta de la versión de WhatsApp de escritorio, han podido acceder a nuevos emojis, que en este caso cuentan con animaciones, y además podemos ver en el chat con un tamaño considerable. En la imagen animada compartida por este medio, se puede observar a un emoji de celebración, con su matasuegras, gorro y confeti, cómo gira sobre sí mismo con cara de satisfacción y alegría, mientras ese confeti que le rodea cae sobre él.

Eso sí, desde este medio, han podido observar que ahora mismo, tal y como está implementada esta función en el código, no hay manera de elegir si un emoji se envía animado o no, y parece ser que, si existe una versión animada de este, esa es la que se envía por defecto. Algo que puede obedecer a que la función está en desarrollo todavía, y que por tanto no esté optimizada para contar con cierto nivel de personalización a la hora de elegir lo que se envía. De momento al ser una función en desarrollo, tiene margen y recorrido como para añadir opciones de configuración de estos emojis animados.

Y es que lo normal es que tengamos la opción de elegir el mismo emoji tanto en versión estática como animada. Y es que además este tipo de emojis animados, por la experiencia en otras redes sociales y apps de mensajería, suelen mandarse con un tamaño mucho mayor del que tienen los emojis tradicionalmente. Lo hemos visto en la emoji Kitchen de los teclados Gboard de Google, que nos permite crear emojis mezclando varios entre sí, pero que cuando los enviamos tienen un tamaño considerable.

Lo mismo ocurre en el caso de Telegram, donde podemos enviar emojis animados, también con un tamaño bastante grande. Además, en este caso, hay un añadido interesante, y es que los emojis están animados con una alta tasa de fotogramas, lo que les hace especialmente agradables a la vista al mostrar movimientos ultra suaves, todo lo contrario de lo que vemos en el pequeño vídeo compartido por WabetaInfo en este caso, que también entendemos está condicionado por el formato animado en el que se muestra. En cualquier caso, es una función muy interesante, que de momento llevará semanas o meses en estrenarse para todos.