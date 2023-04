WhatsApp: el reenvío de imágenes y vídeos será menos improvisado

Reenviar mensajes con imágenes y vídeos es algo a la orden del día para la mayoría de usuarios Android, y es que es una de las mejores formas de mostrar a los demás nuestras emociones, y porque como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. Aunque en este caso no habría que ser tan categóricos, y pensar que no está de más acompañar con alguna palabra a esos contenidos, más que nada por ponerlos en contexto y evitar así que pierdan su sentido. Pues bien, eso está más cerca, porque como sabéis hasta ahora al reenviar estos contenidos no es posible añadirles texto alguno, algo que ya está cambiando.

Para darle contexto a los mensajes multimedia

Y es que seguramente más de una vez, como nos ha pasado a todos, te hayas encontrado en esa situación en la que reenvías una imagen desde otro chat, donde se encuentra con un texto determinado, hasta que te das cuenta que al reenviar la imagen o vídeo solo se envía esta y no el texto que la acompañaba, quedando el contexto del envío bastante difuso. Pues bien, eso ahora está cambiando en las últimas versiones beta de la aplicación de Meta. Porque ahora sí que es posible reenviar un mensaje de WhatsApp con imágenes, GIF o vídeos, acompañados de un texto de mensaje.

De esta manera siempre nos aseguramos de que la persona que lo recibe es consciente del contexto en el que lo hacemos. Esto es lo que está pasando cuando se instala la versión 2.23.8.22 de la beta de WhatsApp. De esta manera ya es posible añadir una descripción a los reenvíos de estos contenidos. De esta manera nos evitamos cualquier confusión con el envío de esos mensajes, sea cual sea su contenido. Y es que se trata de una sensación un tanto incómoda el reenvío por error de estos contenidos sin descripción alguna.

Hasta ahora nos tocaba enviar de nuevo la imagen, seleccionándola desde la galería del teléfono, para poder añadirle una descripción. De momento no todos los usuarios de la beta cuentan ya con esta posibilidad, ya que solo algunos de los que tienen esta versión han podido usarla, pero todo apunta a que en cuestión de horas seremos más los que podamos acceder a ella desde la versión preliminar de la aplicación. Ahora cuando hacemos el reenvío, podemos ver como donde antes aparecía solo la miniatura del mensaje reenviado, ahora tenemos todo un campo en el que podemos añadir el mensaje que queremos que acompañe al contenido multimedia.

Así que sin duda es una forma más sencilla y sobre todo expresiva de poder reenviar unos contenidos que sin duda son de lo más populares en la app de mensajería, porque quién de nosotros no ha enviado alguna vez este tipo de contenidos a nuestros contactos. Si esta función está llegando a los usuarios de la beta, lo normal es que haga lo propio en las próximas semanas con el resto de usuarios de la app de mensajería en la versión estable.