WhatsApp, ¿qué significa esa arroba que aparece al lado de un mensaje recibido?

La app de mensajería es sin duda la que más utilizamos en el día a día para comunicarnos con otras personas. A pesar de las nuevas condiciones de uso la realidad es que son muchos los usuarios que siguen utilizándola, por aquello de no perderse nada con tantas personas a las que conocemos y solo están en esta app. Dentro de ella tenemos muchos chats abiertos, tanto individuales como de grupos. Y hoy nos centramos en esta funcionalidad. Ya que queremos recuperar una funcionalidad que ya es veterana en WhatsApp, pero que quizás no hayas utilizado nunca, o si la has visto, te haya extrañado.

Menciones en los mensajes de grupos

Como decimos es una funcionalidad veterana en WhatsApp, la de mencionar a alguien en un chat. Pero puede ser que hayamos mencionado más a otros contactos, que haber sido mencionados nosotros mismos. Y eso es precisamente a lo que nos queremos referir, a esas ocasiones en las que vemos una extraña arroba en la lista de chats de nuestro WhatsApp, junto a un mensaje específico. Esta se muestra en color verde junto al último mensaje, y desde luego es algo bastante contradictorio cuando lo vemos en la pantalla.

Una mención en WhatsApp | Tecnoxplora

Pues bien, esa arroba simplemente quiere decir que nos han mencionado en el grupo, y que por tanto ese mensaje es una de dos, una respuesta a uno de nuestros mensajes, una respuesta directa, o bien que una persona nos ha interpelado directamente, mencionándonos. Por tanto si ves una de estas arrobas en la sala de chats, es que alguien dentro de un grupo te está hablando directamente. Esto no es exactamente lo mismo que ocurre cuando nosotros mencionamos a alguien, ya que en ese caso somos nosotros los que debemos escribir la arroba en la composición del mensaje, para que aparezca la lista de participantes en el grupo y elegir a alguien.

El icono de WhatsApp | WhatsApp

Por tanto esta función va en dos direcciones diferentes, y mientras que por un lado nos nosotros mencionamos, cuando nos mencionan se muestra de esta manera en la “bandeja de entrada” de la aplicación. Así que no os extrañéis si veis esa arroba junto a un mensaje, ya que simplemente la app nos estará diciendo que hay un mensaje en el que alguien nos ha mencionado directamente. Así que como veis la explicación es bastante sencilla, y no tiene mucho misterio. Una app de WhatsApp que acaba de superar una de sus crisis más importantes en los últimos años, tras haber impuesto unas nuevas condiciones de uso y privacidad que han debido aceptar la gran mayoría de sus usuarios.

Esto ha provocado que un gran número de usuarios hayan valorado otras alternativas y se hayan unido a apps como Telegram o Signal. No obstante parece que un gran porcentaje de usuarios las ha aceptado. Aunque como sabéis, quien no lo haga se expondrá a una paulatina desactivación de su cuenta, hasta que se quede prácticamente inservible. Todo dependerá de hasta qué punto dependáis de ella para poder comunicarse con otras personas.