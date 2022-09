WhatsApp: ya puedes dar marcha atrás cuando borras un mensaje (solo para ti)

La aplicación de mensajería sigue trabajando en interesantes novedades, y en esta ocasión hemos conocido una que nos parece especialmente relevante. Estamos hablando de la posibilidad de dar marcha atrás a la hora de borrar un mensaje. Recordemos que ya vimos algo similar hace unos meses en otra filtración, en la que vimos que la app estaría cerca de lanzar una funcionalidad que permite deshacer el envío de un mensaje. Vamos, que, una vez pulsado el botón de enviar, sería posible volver atrás y recuperar el mensaje que habíamos enviado. Ahora vemos que una función similar está disponible en la app, aunque como es habitual de momento oculta.

Podrás deshacer el borrado de un mensaje

Borrar mensajes es algo que está al alcance de cualquier usuario, podemos elegir hacerlo para todos los integrantes del chat, o solo para nosotros. Pero en esta ocasión lo que han descubierto desde WabetaInfo ha sido una nueva funcionalidad, que hace mucho más sencillo todo el proceso cuando se trata de mensajes que queremos borrar solo para nosotros. Ya que esta nueva función permite deshacer el borrado de ese mensaje una vez que hemos pulsado sobre mandarlo a la papelera.

Porque como se ve en la imagen compartida por este medio, una vez que pulsemos sobre el borrado del mensaje, veremos durante unos segundos un botón de “deshacer” que nos dará pie precisamente a cancelar el borrado del mensaje. Por tanto, si borras un mensaje por error y te das cuenta al instante, algo que suele ser habitual, podrás recuperarlo y dejarlo en el chat como si no hubiese pasado nada. Esto es algo que se ha dejado ver de momento solo en la versión 22.19.75 de WhatsApp para iOS.

A diferencia de otras, no está oculta, ni inactiva, sino que parece que la nueva función ya estaría disponible para todos los usuarios de la app en iOS. Por tanto, de momento los usuarios de Android no tendrán acceso a esta función. De hecho, hemos podido comprobar que en la versión beta de Android de momento no está la función disponible, y que cuando borramos un mensaje lo hace sin más, y no aparece botón alguno que nos permita evitar el borrado de este.

Sin duda una funcionalidad que nos parece de las más útiles que podía incorporar la app, ya que no son pocas las ocasiones en las que borramos un mensaje por error y nos damos cuenta de que no hay marcha atrás. Es de esperar que en los próximos días o semanas la funcionalidad esté disponible para todos los usuarios de WhatsApp, independientemente de su sistema operativo.

Más novedades

Además de esta interesante novedad, esta versión de WhatsApp para iOS ha llegado con otras novedades, como un nuevo filtro para buscar mensajes no leídos. También vamos a poder borrar mensajes para todos dentro de los dos siguientes días de haber enviado el texto. También se aumenta el número máximo de participantes de un grupo hasta los 512. Ahora se pueden enviar archivos como documentos adjuntos de hasta 2GB, y como os hemos contado, también se puede deshacer el borrado de los mensajes.

