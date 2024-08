WhatsApp pondrá límites a los apodos para evitar que faciliten el acoso

Meta está explorando una característica que podría revolucionar la manera en la que utilizamos WhatsApp. Y es que, si hasta ahora el método para añadir a alguien ha sido siempre el de hacerlo por su número de teléfono, esto ahora podría cambiar por completo gracias a la adición de los apodos de los usuarios.

Esto quiere decir que podríamos cambiar nuestro método de contacto, y que en lugar de por el número de teléfono, nos encuentren y nos escriban en la app en base a nuestro nombre de usuario o apodo. Esto obviamente es una gran ventaja, pero también puede suponer una amenaza para quienes utilizan la aplicación, ya que habrá quienes podrán consultar también nuestro nombre o apodo para contactar con nosotros, si es que lo conocen.

Un PIN para protegernos

Este nuevo método hará mucho más difícil, por no decir imposible, que alguien contacte con nosotros si antes no le hemos autorizado a ello. Y es que para que alguien nos escriba en la aplicación hará falta introducir un número PIN que nosotros le habremos proporcionado. De tal forma que si no conoce ese PIN no será posible entablar una conversación con nosotros. De esta manera no bastará con introducir un número de teléfono y empezar a escribir a esa persona.

Sino que antes tendremos que introducir ese PIN que nos da acceso a la conversación con la persona a la que queremos dirigirnos. Esto no será extensivo a las conversaciones que ya son contacto, o lo que es lo mismo, todas aquellas personas que ya tienen algún chat abierto con nosotros, y por tanto no será necesario volver a introducir el PIN con todas ellas, como pueden ser tus familiares o amigos más estrechos. Esta función se podrá activar en los ajustes, por lo que siempre podremos seguir con el modelo actual de contacto.

De esta manera se corta de raíz la posibilidad de que alguien te contacte simplemente porque conozca tu usuario de la aplicación. No sabemos si se extenderá también al contacto mediante número de teléfono. Pero todo apunta a que será una función exclusiva de aquellas personas que han decidido que el método de contacto sea exclusivamente a través del nombre de usuario, algo que se podrá hacer en su momento para limitar las interacciones.

Así que, si no eres de los que gustan de recibir mensajes dentro de la aplicación de personas desconocidas, lo mejor será que en su momento elijas identificarte por el apodo, y después añadir la capa adicional de seguridad que proporciona el propio PIN. Este de momento, como los apodos, no está disponible en WhatsApp, y es una función en desarrollo. Los nuevos pines se han dejado ver en la versión 2.24.18.2 de la beta de WhatsApp para Android. Así que de momento será cuestión de meses que esta función llegue a la app, siempre después de la generalización de los apodos. Sin duda novedades que pueden cambiar para siempre la forma en que usamos WhatsApp en el día a día.