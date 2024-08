WhatsApp quiere poner coto a las estafas con su última novedad

Lamentablemente todo lo que tiene que ver con las llamadas de teléfono, siempre puede llegar a tener connotaciones relacionadas con las estafas y los fraudes. Los hackers y amigos de lo ajeno en general suelen interesarse por estos medios para poder atacar a sus víctimas, y en muchas ocasiones lo consiguen con bastante éxito.

Y lo mismo ocurre con WhatsApp y sus llamadas basadas en Voz IP, que también pueden dar lugar a este tipo de estafas. Es bastante sencillo que un desconocido nos contacte en la app de Meta, por lo que es importante que la aplicación se proteja de estos estafadores profesionales. Ahora la última novedad que hemos conocido sobre ella precisamente se centra en combatirlos.

Así podremos reducir el riesgo de estafa

Normalmente, y es algo obvio, este tipo de estafas suelen llegarnos por parte de usuarios desconocidos, que usan este anonimato para enviarnos mensajes con una clara intención de engañarnos e introducirnos en algún tipo de estafa. Raramente este tipo de mensajes suele llegar de parte de usuarios y personas que conocemos, por lo que la función que ahora se ha dejado ver en la app de Meta es perfecta para perseguirlos.

Y es que en los ajustes avanzados de WhatsApp vamos a poder activar un filtro que bloquea automáticamente los mensajes de cuentas de desconocidos. De esta forma, nuestro uso de WhatsApp se verá beneficiado por un mejor rendimiento, al reducir el número de mensajes de SPAM que llegan a nuestra bandeja de entrada. Y, en segundo lugar, y no por ello menos importante, esto nos permitirá por ejemplo evitar que alguien que no tiene relación con nosotros pueda enviarnos no un mensaje, sino decenas o cientos de ellos para intentar que caigamos en una estafa.

Tal y como detalla WhatsApp en el cuerpo de texto que acompaña a esta función, esta bloqueará los mensajes de un remitente desconocido si estos exceden un cierto volumen. La realidad es que a día de hoy no conocemos detalles acerca de cuál es ese límite, pero entendemos que es el que Meta haya entendido como que puede ser un indicador de remitente sospechoso de estar bombardeándonos con SPAM.

Lo que es evidente es que, con esta función activada, vamos a evitarnos de ver cuentas en nuestra sala de chats con centenares de mensajes por leer, que están ahí simplemente porque a algún desalmado ha decidido que debíamos ser objetivo de todos estos mensajes con claros fines de ser estafados. Al final es una función que no solo reduce el riesgo de SPAM, sino que además ayuda a que el rendimiento del teléfono sea mucho mejor, al no gestionar tantos mensajes simultáneos.

Esta función se ha dejado ver en la versión beta 2.24.17.24 de WhatsApp para Android, y como suele ser habitual, aunque está presente en el código, e incluso se puede acceder a ella, como demuestran las capturas de pantalla. Pero la realidad es que estas características normalmente están ocultas y no son funcionales para el grueso de usuarios. En este caso también, por lo que nos toca esperar.