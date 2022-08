WhatsApp: podrás consultar quiénes se fueron o echaron de un grupo

La app de mensajería de Meta sigue con sus interesantes novedades, y en esta ocasión hemos conocido de nuevo una funcionalidad que llegará en un futuro próximo, ya que actualmente se encuentra en desarrollo. Como es habitual, la beta de la app nos va mostrando tímidamente algunas de las novedades más importantes que llegarán en unos meses. Y en los últimos días estamos viendo algunos temas relacionados con los grupos, que no está de más conocer. En esta ocasión una función bastante curiosa, que nos permitirá saber qué personas han salido de un grupo, vamos, quiénes fueron sus antiguos integrantes.

Nueva función para los grupos

Esta funcionalidad se ha dejado ver en la beta de WhatsApp para iOS, que como sabéis es la menos numerosa de las existentes, pero no por ello menos importante. En esta ocasión se ha podido ver cómo en esta nueva función se añade interesante información a los perfiles de cada grupo. Y es que, dentro del sumario del grupo, vamos a ver una nueva función en el último lugar. Como se puede ver en la imagen que ha compartido WaBetaInfo, se añade una nueva funcionalidad donde se pueden ver no solo los participantes del grupo en el que nos encontramos.

Sino que además se ha añadido una sección de “Ver participantes pasados” que al pulsar nos muestra a otros participantes que pertenecieron antes al grupo. Concretamente, tal y como se puede ver en este menú, se mostrarán en esta sección a los “participantes que se han ido del grupo o fueron eliminados de este en los últimos 60 días” de tal forma que podremos siempre comprobar si alguno de nuestros compañeros de grupo ha decidido de marcharse y no nos hemos enterado con el clásico mensaje que anuncia que un contacto se ha ido de un grupo.

Eso sí, como vemos se trata de una funcionalidad limitada en el tiempo, que por tanto no revelará información demasiado delicada, ya que lo normal es que tengamos conocimiento de esas deserciones o salidas forzadas del grupo en los dos últimos meses. Vamos, que no nos va a servir para consultar si una determinada persona integró el grupo hace varios años, hasta ese punto no ha llegado esta funcionalidad. La nueva característica se ha dejado ver concretamente en la versión 22.16.0.70 de la beta de WhatsApp para iOS, por lo que todavía es de momento una función en pruebas.

La realidad es que está un poco más cerca, desde el momento que algunos usuarios de iPhone ya pueden usarla en sus terminales, por lo que no se trata de una de esas funciones ocultas a las que solo pueden acceder quienes analizan el APK, no es el caso. Así que es una curiosa forma de conocer algo de historia del chat, averiguando desde este menú quiénes formaron parte de un grupo en el pasado. Unos grupos que ahora admiten más participantes que nunca, y que están dando más poder a los administradores, que tendrán control total sobre nuestros mensajes.

TE PUEDE INTERESAR: