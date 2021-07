WhatsApp permitirá enviar imágenes en su calidad original

No hay prácticamente un día en el que no conozcamos alguna novedad de WhatsApp, ayer mismo os contábamos una que se centraba en la mejora de la previsualización de los enlaces, y unos días más atrás conocíamos otra muy interesante, para enviar los vídeos con su calidad original. Es bien conocido por todos que el envío de fotos o vídeos a través de la app de mensajería no es precisamente lo mejor de esta aplicación, ya que todos estos contenidos se comprimen para ocupar el menor espacio posible. Pero esto es algo que parece va a cambiar en el futuro, tal y como hemos conocido hoy, también en el caso de las imágenes.

Por fin podrás enviar imágenes con la calidad original

Como os decíamos hace solo unos días conocíamos que la app de mensajería estaba preparando un ajuste muy interesante que nos iba a permitir elegir la calidad de los vídeos que enviábamos, pudiendo seleccionar una calidad alta, superior a la que nos ofrece ahora por defecto la aplicación cuando enviamos un mensaje con uno de estos contenidos. Pues la misma función se ha descubierto ahora para las fotografías, después de que WABetaInfo nos haya desvelado esta interesante novedad en su página web. Este sitio suele adelantarnos multitud de novedades de la app, aunque no estén activas aún en la aplicación, tan siquiera en la beta.

En las imágenes que han compartido, se puede ver un menú similar al visto en los días atrás con el caso de los vídeos. Ya que aparentemente en la imagen que han adjuntado podemos ver un menú de selección de calidad idéntico al del caso de los vídeos. En este caso tenemos también dos opciones de calidad, una de ellas es la de “Ahorro de datos” que como os podéis imaginar será la que comprima la imagen para que precisamente no ocupe tantos datos cuando la enviemos. En segundo lugar, tenemos la opción de elegir el ajuste “mejor calidad” que será la que prime la calidad original de la imagen por encima de los datos que ocupe.

La otra opción que tenemos para elegir es la de “Auto” que elegirá en todo momento de manera proactiva la calidad que se adapte mejor a nuestras necesidades, aunque está por ver en qué criterios se basará para ello, lo normal es que si WhatsApp detecta que estamos conectados a una red Wifi elija la mayor calidad posible, y que si detecta que estamos en una red de datos móviles seleccione la opción de ahorro de datos para que la imagen se envíe con una calidad “comprimida” como normalmente se envían este tipo de contenidos por defecto ahora en nuestro teléfono.

Como es habitual se trata de una opción oculta dentro de la app de mensajería, y por tanto no será hasta dentro de unas semanas cuando pueda llegar al menos a la versión beta de la aplicación. Ahí habrá que esperar algo más para que llegue a todos los usuarios, por lo que seguramente es un ajuste que no llegará a todos antes del otoño, aunque ojalá y nos equivoquemos.