WhatsApp ya permite "deshacer" un estado recién enviado

A pesar de las reticencias que existieron en un principio, y la poca popularidad de los estados de WhatsApp, estos poco a poco han ido ganando adeptos, hasta convertirse en algo habitual que veamos alguno de ellos o varios todos los días en la sección de estados de la aplicación. Ahora la app de mensajería está probando una nueva funcionalidad que nos permite enmendar algún error que hayamos podido cometer a la hora de crear el estado. Una forma sencilla de poder resolver algo que hasta ahora se ha convertido en todo un dolor de cabeza para muchos usuarios de móviles tanto Android como iPhone.

Un “Control+Z” para los estados

Todos nos podemos equivocar, porque errar es de humanos, por esa razón WhatsApp está añadiendo un nuevo botón cuando enviamos un estado, por aquello de si nos arrepentimos de haberlo enviado o si queremos editar algo que no nos apetece que nadie vea. Es un botón que cada vez vemos en más apps, y que básicamente nos permite deshacer el envío del estado. Donde en la imagen compartida por WABetaInfo pone “Undo” nosotros veremos la palabra “Deshacer” lo que querrá decir que al pulsarlo el envío del estado se cancelará por completo, y este volverá al punto de partida.

Como es lógico, este botón solo aparecerá durante unos segundos después de haber enviado el estado, por lo que tendremos que estar atentos para que no se nos pase el momento de deshacer el envío de este. Cuando hagamos esto la publicación se borrará por completo, por lo que tendremos que enviarla de nuevo si queremos que se publique en la aplicación de mensajería. De momento esta función está disponible en la beta de iOS 2.21.240.17, una versión a la que tienen acceso muy pocos usuarios, ya que el Testflight de Apple suele ser mucho menos numeroso que la versión beta de Android, donde hay muchísimos más usuarios.

Una función que como es lógico veremos también en la versión de WhatsApp para Android, también en su beta, aunque de momento ignoramos exactamente el momento en el que lo hará, pero esperamos que en unas semanas pueda estar disponible también. Esta es una buena herramienta para que aquellos que se lanzan a enviar un estado puedan pensárselo más de una vez a la hora de enviar el estado, y si detectan algo erróneo poder eliminarlo sin que nadie se dé cuenta de que esa publicación tan siquiera ha existido.

No obstante, aunque tengamos la versión beta de WhatsApp para iOS es posible que no veamos tampoco esta nueva opción, ya que dentro de ella también son seleccionados los usuarios que pueden acceder a esta funcionalidad, por lo que no está disponible para todos. Una interesante función que añade posibilidades de edición a contenidos ya enviados, como hemos visto en los mensajes individuales o de grupo, donde podemos borrar mensajes para todos pasados varios días de su envío. Funciones como esta son las que invitan a muchos usuarios a utilizar la aplicación, porque saben que en caso de catástrofe siempre hay posibilidad de enmendar los errores.