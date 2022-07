WhatsApp: Meta se volcará en explicar las ventajas del cifrado de extremo a extremo

Si hay algo que obsesiona ahora mismo a Mark Zuckerberg es explicarnos con pelos y señales lo seguras que son sus redes sociales y apps. Y en el caso de WhatsApp es recurrente la obsesión por contarnos lo seguro que es la aplicación gracias al cifrado de extremo a extremo. Eso es lo que hemos conocido ahora precisamente, que la beta de la app está volcándose en recordarnos toda la seguridad de la que disfrutamos cuando se trata de enviar y recibir contenidos en la app de mensajería.

Más información sobre el cifrado

Lo que han descubierto desde WaBetaInfo es que la beta de la aplicación ya está integrando nuevas pantallas centradas en explicar cómo funciona el cifrado de extremo a extremo, y todo lo que es capaz de ofrecernos para mejorar la seguridad de nuestras comunicaciones. En las imágenes compartidas por este medio se puede apreciar una nueva pantalla que nos recuerda que nuestros estados y chats son privados. Y por supuesto nos cuenta con detalle por qué esto es así, y no se trata de algo más común en niveles de seguridad.

Debajo de este texto nos muestran todos los contenidos que están cifrados en la app de mensajería. Y básicamente son los mensajes de texto y voz, así como las llamadas de vídeo y de audio, así como las fotos, los vídeos y los documentos que enviamos a través de sus chats. También cuando compartimos la localización estamos haciéndolo de la manera más segura posible mediante esta información cifrada. Y por último los estados, que también están cifrados de extremo a extremo para mantenerlos lo más seguros posible.

Esta nueva ventana emergente aparecerá aleatoriamente en la pantalla de los usuarios de la aplicación de mensajería, y nos invitará a conocer más sobre todo este método de cifrado. Estas novedades se han dejado ver en la versión 2.22.11.10 de la beta de WhatsApp, que ahora mismo incluye esta información, pero que no es visible para los usuarios de la beta, por lo que todavía nos toca esperar unas semanas para poder acceder a ella o ver la información en nuestros móviles.

¿Qué aporta el cifrado?

Pues bien, para Facebook este es el mejor método para poder proteger todos nuestros datos en WhatsApp. Y es así porque con el cifrado los hackers no pueden acceder a la información de nuestros chats o las modalidades de comunicación que hemos visto en este banner. Porque en caso de que los hackers puedan acceder a la información, a los paquetes que la contienen, no pueden hacer nada con ellos si no tienen la clave que descifra todos esos datos. Estas se alojan exclusivamente en el móvil de los participantes del chat, por lo que, aunque caigan esos datos en sus manos, nunca los podrán extraer o visualizar.

Sin duda es una garantía de que nuestros datos están a salvo, y también una de las mejores armas de Meta para demostrar que su ecosistema de apps y redes sociales es realmente seguro de utilizar. Algo que seguro no comparten muchos de sus usuarios.

