La app de mensajería de Meta no solo nos ha servido durante estos años para enviar y recibir mensajes de otras personas, sino que también lo hemos usado como lugar de almacenamiento personal. Y es que es muy sencillo guardar cosas que nos interesan en WhatsApp enviándonos mensajes a nosotros mismos. Algo que sigue plenamente vigente y que ahora estamos viendo mejorado en la app de mensajería de los de Zuckerberg. Y es que la última actualización de la app nos está ofreciendo una interesante mejora cuando se trata de reenviarnos mensajes.

Una sencilla pero útil mejora

Y es que algunos podrán pensar que se trata de algo absurdo, pero en algunos casos puede ser realmente útil, sobre todo cuando no nos ubicamos bien en la aplicación. Y es que esta nueva versión de la app añade al contacto con nuestro número de teléfono, el que utilizamos para reenviarnos los mensajes, algo tan obvio como que somos nosotros los que estamos detrás de ese contacto. Concretamente ahora podemos ver cómo detrás del nombre del contacto podemos ver entre paréntesis esa aclaración, de la siguiente forma:

Teléfono de Jorge (Tú)

Esa última parte entre paréntesis es la que no se veía hasta ahora, por lo que, si no denominábamos a nuestro contacto de una manera reconocible, sería posible confundirse sobre a quién nos estábamos refiriendo. Esta nueva y sutil novedad la podemos apreciar ya en la versión beta 2.22.24.2 de la app de mensajería para Android. De esta manera cuando pulsemos sobre reenviar un mensaje a nuestro propio número, veremos de una manera más clara que se trata de nuestro número de teléfono. De esta manera será mucho más difícil que nos equivoquemos en este caso.

WhatsApp estrena un sutil cambio para enviarte mensajes a ti mismo | Tecnoxplora

Usa WhatsApp como una unidad en la nube

Y es que la utilidad de esta función está claramente probada. Se trata de una característica que nos permite enviarnos mensajes a nosotros mismos, al chat de nuestro número de teléfono. De tal manera que siempre podremos acceder a él para ver todas esas cosas que nos ha apetecido guardar. Por ejemplo, reenviarte la URL de un vídeo de Instagram, una imagen que nos ha gustado, un texto determinado, una nota de audio para recordarnos algo a nosotros mismos. Es una de las funciones más útiles no solo de WhatsApp, sino de cualquier buena app de mensajería que se precie.

De esta forma siempre podremos acudir a este chat a buscar determinados mensajes, ya sean con imágenes, texto, enlaces etc. Y ahora será más sencillo poder identificarlo entre las decenas de conversaciones existentes en nuestros móviles, gracias precisamente a que podremos observar claramente que se trata de nuestro contacto al que estamos enviando los contenidos, con este sencillo, pero efectivo cambio. Curiosamente parece que en la versión de Windows 10 todavía no funciona esta característica. Esta característica lógicamente está todavía en desarrollo, aunque a la vista de todos los usuarios con la beta de la app. Esto quiere decir que llegará a todos a lo largo de las próximas semanas, como mucho en uno o dos meses. En cualquier caso, no se hará mucho de rogar.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Ojo con las copias de WhatsApp, esta versión "falsa" venía con troyano