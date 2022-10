WhatsApp espera chats más seguros y para ello quiere que sigas esta recomendación

Que la seguridad y privacidad es algo especialmente delicado cuando hablamos de nuestros móviles es algo evidente. Y si de lo que estamos hablando es de WhatsApp se hace aún más notable. Ya que en esta aplicación de Meta almacenamiento miles de mensajes que pueden contener información sensible de cualquier tipo. De ahí que muchos hackers busquen la forma de hacerse con nuestros datos más privados, normalmente robando las cuentas de las víctimas suplantando su identidad. Para evitarlo existe la verificación en dos pasos, algo que WhatsApp quiere que utilicemos más que nunca.

Nuevas advertencias de WhatsApp

Y es que la última versión beta de la app nos está dejando una nueva advertencia de WhatsApp a sus usuarios. Y esta se centra sobre todo en la verificación en dos pasos, que nos invitan a activar para poder hacer más segura nuestra cuenta. Concretamente en la beta se puede ver una nueva ventana emergente titulada “asegura tu cuenta” que nos recomienda activar esta medida de seguridad en los chats de nuestra app. En esta pantalla podemos elegir configurar la opción ahora mismo, o bien saltárnosla para poder seguir con el acceso a la aplicación.

Por tanto no se trata de una obligación de WhatsApp para con sus usuarios, sino de una recomendación emergente que busca que los usuarios sean conscientes de que hay otras formas más seguras de proteger los chats dentro de la aplicación. No obstante, si elegimos no configurar en ese momento esta característica, siempre podremos activarla de forma manual desde los propios ajustes de la app. Accediendo a cuenta y después a la verificación en dos pasos. Eso sí, esta será una advertencia que solo verán los que no hayan activado esta característica en su versión de WhatsApp. Concretamente esto se ha visto de momento en la versión 2.22.23.17 de la beta de WhatsApp para Android.

¿Cómo funciona esta verificación?

Pues es muy sencillo, porque esta característica lo que hace es que sea necesario siempre tener nuestro móvil físicamente para poder activar una cuenta. Esto quiere decir que, si los hackers no tienen acceso a él directamente, no van a poder activar la cuenta de forma remota. Y es así porque al activar esta protección la app envía un código de verificación que solo puede ser comprobado en forma de SMS en nuestro teléfono. Por eso al activarlo es prácticamente imposible que alguien pueda activar o clonar nuestra cuenta a distancia.

No solo eso, además del SMS es necesario introducir un PIN creado por nosotros mismos para poder activar la cuenta en otro dispositivo. De esta manera se evitan la mayoría de los intentos por parte de los hackers de hacerse con nuestra cuenta de WhatsApp y por tanto suplantarnos para extorsionarnos con la información. Este método de verificación en dos pasos se ha extendido por muchas apps y plataformas en los últimos años. Hasta el punto de ser algo bastante extendido tanto en iOS como Android o Windows. Y poco a poco los usuarios lo van comprendiendo mejor y entendiendo no solo la manera en que funciona sino sobre todo la seguridad que puede aportar a nuestra actividad en la red.

