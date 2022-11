WhatsApp estrena una nueva función para no perderte ninguna llamada

La app sigue probando nuevas funcionalidades en sus versiones previas. Y en esta ocasión tiene que ver con algo que ya vimos hace unos meses probándose, y que tiene que ver con las llamadas que recibimos dentro de la aplicación. Muchas veces nos perdemos las llamadas en la app de mensajería simplemente porque estaba activado el modo no molestar. Y eso es algo que nos podrá seguir ocurriendo, pero que no nos va a pillar por sorpresa. Al menos eso es lo que nos va a permitir saber por qué razón no hemos escuchado una llamada en un momento dado.

Interesante novedad de WhatsApp

Lo que ahora hemos visto es que el modo no molestar que utilizamos en el teléfono es algo que va a estar sincronizado con WhatsApp para aclararnos por qué hemos perdido una llamada. A veces ocurre que omitimos una llamada entrante porque no la hemos escuchado, es algo lógico, pero a su vez cuando miramos el sumario de llamadas perdidas no entendemos muy bien la razón por la que nos la hemos perdido. Pero esto ya está cambiando en la app tal y como hemos visto, o ha comenzado a ver algunos beta tester de la app.

Concretamente ahora cuando se ha perdido una llamada con el modo no molestar activo, podemos ver una leyenda debajo de la llamada perdida, del número de teléfono que nos ha hecho esa llamada, donde se puede leer perfectamente “silenciado por el modo no molestar” lo que nos viene a aclarar por qué en ese momento no hemos escuchado la llamada y por tanto el por qué no hemos podido decidir si queríamos o no responderla. Es una manera de ser conscientes de cuándo hemos tenido el modo no molestar activo y si ha sido una buena decisión tenerlo activo.

Esta es una información que solo aparece en el teléfono del receptor de la llamada, el que la ha perdido por el modo no molestar, y por tanto no será algo que pueda saber quien nos ha llamado, que no sabrá que no se ha contestado por esa razón, por lo que es una funcionalidad totalmente anónima. Esta se está dejando ver en la versión 2.22.24.17 de la beta de WhatsApp para Android. Y parece que ya hay algunos usuarios con ella que están viendo precisamente cómo aparecen estos mensajes en su pantalla de llamadas perdidas dentro de la app de mensajería.

Si quieres probar si tienes ya esta función en tu WhatsApp, solo tienes que activar el modo no molestar en tu móvil. Y después pedirle a alguien que te haga una llamada perdida. De ser así verás en el sumario de la llamada perdida esa leyenda de la que hablábamos antes y que nos recuerda que se ha perdido precisamente por ese modo no molestar. Otra interesante novedad de WhatsApp, que ahora está volcada en ofrecernos una nueva versión de su modo multidispositivo. Esta nos permitirá contar con la misma cuenta de WhatsApp en dos teléfonos diferentes. Incluso tenemos una nueva versión para tabletas Android que estaría a la vuelta de la esquina.

