WhatsApp estrena una función que revoluciona las vistas previas en los chats

A lo largo del día son muchos los enlaces que compartimos en las redes sociales y apps de mensajería. Los chats de WhatsApp son sin duda de los más activos en este aspecto, y no solo podemos enviar muchos, sino también recibirlos. Nos hemos acostumbrado a saber qué podemos esperar de un enlace antes de pulsarlo, y normalmente desconfiamos de aquellos que puedan ser sospechosos de ofrecer algo que no sea de nuestro agrado. Algo que ya hemos asimilado y que ahora va a ser incluso mejor gracias a un importante cambio que ha introducido WhatsApp.

Nuevas previsualizaciones

Como es habitual esta funcionalidad ha llegado a la beta de la app, tanto para iOS con la 2.21.160.17 como para Android, con la versión 2.21.17.15. En ambas versiones ya están disponibles las nuevas previsualizaciones de los enlaces. Y es que estos ahora cuentan con un diseño completamente renovado, y sobre todo son mucho más grandes. Como sabéis, actualmente las previsualizaciones nos muestran tanto una imagen en miniatura, introductoria del contenido al que vamos acceder, como de texto, donde se avanza el contenido de este enlace. Pues bien, ahora toda esta información aparece de manera mucho más generosa en el chat.

Tanto que ahora esta es tan alta como ancha, lo que quiere decir que ocupa prácticamente todo el ancho del chat y en proporción el mismo alto. Como podéis ver en la imagen compartida por WaBetaInfo, ahora el tamaño de la previsualización es realmente grande, y no va a dejarnos duda alguna acerca del contenido que hay en ese enlace una vez que lo pulsemos. En teoría la nueva funcionalidad está disponible para todos los usuarios que cuenten con las versiones beta a las que nos hemos referido antes, pero en la práctica no es así. Y es que según este mismo medio, hay una manera de saber si hemos sido elegidos para poder contar con estas previsualizaciones.

Para ello lo único que debemos hacer es escribir en la barra de mensajes estas direcciones web, como https://wabetainfo.com o https://facebook.com, si aparecen en el nuevo tamaño, es que has sido elegido por WhatsApp para contar con estas nuevas previsualizaciones. Y es que no todos los usuarios en beta tienen acceso todavía a esta característica. De hecho nosotros lo hemos probado en la beta de Android y aunque estamos en la misma versión, no aparecen las previsualizaciones con este tamaño.

Sin duda un nuevo tipo de previsualizaciones que nos van a mostrar con más claridad qué es lo que hay detrás de un enlace. Y es que la mayoría de las personas no pulsamos compulsivamente sobre cualquier enlace que nos llega al chat. Sino que antes preferimos ver un aperitivo del mismo para saber si es algo que nos pueda interesar, o un contenido intrascendente para nosotros. Lo normal es que durante los próximos días esta función llegue a todos los usuarios de la beta. Y que en algunas semanas más llegue a todos los usuarios, aquellos que no están en la beta y cuentan con la versión final y estable.