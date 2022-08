WhatsApp: estos son los casos en los que podrás usar tu nuevo avatar

Hace unas semanas os contábamos que WhatsApp estaba trabajando en una nueva forma de personalizar nuestro aspecto dentro de la aplicación. Se trata de los avatares una suerte de memojis que podremos crear dentro de la app, y tras los cuales podremos refugiarnos de nuestro aspecto real, para según qué casos. En esta ocasión se han conocido más detalles de esos avatares, que nos dan una idea de los casos en los que vamos a poder utilizarlos. Y es que ahora hemos conocido un aspecto concreto en el que vamos a poder usar este avatar, y desde luego ya podemos decir que se va a convertir en nuestro verdadero rostro dentro de la aplicación de mensajería.

¿Cómo lo vamos a poder usar?

Pues bien, todavía no son concretos los casos en los que vamos a poder utilizar estos avatares, pero entre la información de hace unas semanas y la de ahora podemos hacernos una idea bastante certera. Y es que ahora, según WabetaInfo, se ha conocido que será posible convertir el avatar en nuestra imagen de perfil, lo que quiere decir que este será uno de los usos principales que tendrá el avatar dentro de la app. En la imagen compartida por este medio podemos ver un menú en el que se puede elegir un avatar para convertirlo en nuestra foto de perfil de manera sencilla.

Por tanto, este sería uno de los usos principales, pero hay otros casos que ya hemos conocido en los que será posible utilizar este avatar. Y es que no solo de perfil, sino que podremos usar el avatar en medio de una videollamada, ya que durante el transcurso de esta nuestra apariencia será la del avatar, que a priori gesticulará de la misma forma que lo hacemos nosotros, como ocurre con los memojis y avatares virtuales similares. Pero además de ser imagen de perfil y de suplantarnos visualmente durante las videollamadas, estos avatares podrían transformarse también en stickers y pegatinas para compartirlos con otros usuarios de la aplicación.

Por tanto, parece que los avatares se van a convertir en uno de los principales métodos para poder mostrar nuestra personalidad dentro de la aplicación de mensajería, en distintas zonas de esta, como podéis comprobar. Estas últimas novedades, con la posibilidad de convertir el avatar en foto de perfil, se han dejado ver en la versión 2.22.16.11 de la beta de WhatsApp, donde una vez más se trata de una función oculta incluso para quienes forman parte de la propia beta.

Lo que nos hace pensar que no debería tardar mucho en llegar esta funcionalidad a todos los usuarios de la app de mensajería, al menos los de la beta. Quizás disten solo unas semanas para que estos avatares comiencen a llegar. Y no dudamos de que se vayan a convertir en poco tiempo en una de las funciones más populares dentro de la app de mensajería. Y es que todo lo que tenga que ver con nuestra apariencia dentro de la app de mensajería se ha convertido seguramente en lo más deseado por los usuarios, que no dudan en mostrar con estos contenidos su personalidad a los demás.

