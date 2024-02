WhatsApp confirma que los chats con terceras apps son inminentes

No solo WhatsApp, sino todas las apps de mensajería están a punto de dar uno de los saltos más importantes de su historia, con la llegada de la funcionalidad para facilitar los chats con terceras apps de mensajería. Como viene siendo habitual últimamente, no ha sido algo voluntario, sino más bien provocado por la legislación europea, que cada vez es más garantista en este sentido, y busca reducir al mínimo la presencia de monopolios en cualquier segmento, incluido el de la tecnología. Por eso en menos de un mes WhatsApp y las demás apps deberán facilitar los chats con terceras apps, y es algo que ya está prácticamente listo.

WhatsApp lo confirma

Lo que era un secreto a voces, primero porque la legislación lo iba a obligar, y segundo porque ya se han visto imágenes de esta función, ahora ha sido confirmado por un integrante del equipo de la app de mensajería, concretamente de su Director de ingeniería. Este le ha contado al medio Wired, que le ha dicho a la publicación que actualmente existe un conflicto real para equilibrar esta función con todas las medidas de privacidad y seguridad con las que cuenta WhatsApp.

O dicho de otra manera, al poder chatear con terceras apps, se pierde cierta protección de seguridad, al interactuar con otras plataformas, lo que puede terminar generando ciertas brechas. Y es que es evidente que no es lo mismo tener un ecosistema totalmente cerrado, donde los mensajes que entran y salen solo van en una dirección, a los servidores de WhatsApp, que tener que estar abriendo este ecosistema a mensajes de otras plataformas.

Así que con estas palabras WhatsApp confirma que la función ya es una realidad, y que de alguna manera están ultimando su integración en la versión estable. Y es que no le queda otra a la app de mensajería de Meta, ya que la nueva DMA, la Ley de Mercados Digitales, obliga a las plataformas a interoperar entre ellas desde el próximo 6 de marzo. Por lo que es evidente que a partir de entonces será posible enviarse mensajes desde cualquier app independientemente de que tengamos contactos en ellas o no.

Esto al fin y al cabo lo que quiere es que el pastel de la comunicación mediante mensjaes no sea solo propiedad e algunas plataformas, que tienen una posición dominante en el mercado. De esta manera ninguna plataforma se verá relegada por no poder acceder a un público más amplio. Y tampoco los ciudadanos se verán discriminados por no poder acceder a uno u otros servicios. Esto es también extensivo al iMessage de Apple, que sabemos que va a ser compatible con Android también, y por tanto como WhatsApp y otras apps de este tipo también se abrirá a chatear con otras plataformas.

Eso sí, el gran reto para WhatsApp será el de seguir ofreciendo el cifrado de extremo a extremo a sus usuarios incluso cuando estos chateen con apps de terceros. Mucho nos tenemos que no será posible hacerlo, o al menos no tal y como lo ofrece ahora Meta. Algo de lo que saldremos de dudas en un mes, o menos tiempo, ya que lo más normal es que tanto WhatsApp como las otras plataformas liberen estas nuevas funciones cierto tiempo antes de su entrada en vigor.