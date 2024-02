WhatsApp inservible, un fallo en la verificación de la huella desespera a los usuarios

La aplicación de mensajería de Meta ha sufrido estos últimos días un fallo bastante desagradable, que ha contrariado a muchos usuarios. Y es que como todos sabemos, las versiones preliminares de las apps se crean precisamente para este tipo de cosas, filtrar posibles fallos que puedan desembocar en una imposibilidad de usar alguna funcionalidad esencial. Y eso es lo que ha pasado precisamente este pasado fin de semana con la app de Meta, que ha visto cómo un fallo de la función de lector de huellas ha dejado inservible la app durante horas.

¿Qué ha pasado?

Pues bien, los usuarios de la beta de WhatsApp son los que se han topado con este grave problema. Y es que este fin de semana se levantaban con un problema a la hora de acceder a la app de mensajería. Y es que era imposible precisamente entrar en ella, al comprobar que el reconocimiento de huella no funcionaba. Sencillamente, al pulsar sobre el lector, se iniciaba un bucle en el que la aplicación no era capaz nunca de reconocer nuestra identidad, lo que ha impedía acceder con normalidad a la aplicación.

Fundamentalmente porque, aunque la app parecía reconocer la huella, al mostrar el icono de que así sea, nada más lejos de la realidad, ya que entraba en un bucle infinito que nos mostraba una y otra vez esta verificación y de nuevo nos pedía la identificación, así una vez tras otra. Y sí, era un fallo de la aplicación y no de nuestro lector de huellas del teléfono. En las pocas veces que la app reconocía bien la huella, muchos optaron por desactivar este método de reconocimiento, para así poder seguir utilizando la aplicación.

El problema se ha dado en aquellos usuarios con la versión 2.24.3.31 de la app activa, que han probado muchas alternativas a la desactivación de la funcionalidad, como limpiar la caché o los datos de la app. Finalmente, Meta se ha dado cuenta rápidamente del problema, y lo ha resuelto con una nueva actualización, concretamente con la versión 2.24.3.34 de la app de WhatsApp para Android. Una vez que se ha instalado, desaparecen por completo estos problemas con el lector.

Así ha sido en nuestro caso, que hemos sufrido de primera mano estos problemas en la beta. Si no eres de estos usuarios de la versión preliminar, no debes preocuparte, porque las siguientes actualizaciones llegarán totalmente optimizadas y teniendo en cuenta este importante fallo y su solución. Al fin y al cabo, de qué servirían estas estas versiones beta si no fuera para poder filtrar estos fallos antes de que lleguen masivamente a los usuarios de la aplicación en todo el mundo.

Un fallo que ha sido especialmente molesto, porque ha afectado a una fusión esencial de la aplicación, y sin la que es imposible utilizarla sencillamente. Una app de WhatsApp que sigue introduciendo muchas novedades precisamente gracias a estas betas, y que sin duda está pisando el acelerador de las novedades hasta tal punto que en algunos aspectos ya está superando a sus competidores.