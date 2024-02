WhatsApp: los chats que no quieres que nadie vea serán más seguros en todos tus dispositivos

Sea por la razón que sea, la realidad es que ocultar chats en WhatsApp es una de las funciones más importantes de la aplicación. Pero no se trata solo de hacerlo en nuestro dispositivo principal, el móvil con nuestro número de teléfono. Sino que también es importante que podamos hacerlo con todos esos otros dispositivos que solemos utilizar en el día a día como secundarios y con la misma cuenta de WhatsApp. Puede darse la situación de que ese dispositivo lo compartamos con una persona con la que no nos gustaría precisamente compartir ese chat. Ahora WhatsApp está desarrollando una función esencial para estas situaciones.

¿Cómo se van a proteger?

Por defecto las conversaciones que se ocultan en el teléfono principal suelen correr la misma suerte en el secundario, el que hemos enlazado con nuestra cuenta. Pero ahora WhatsApp quiere ir un poco más allá, y añadir más seguridad y sobre todo privacidad a nuestra actividad en otros dispositivos enlazados, pudiendo ocultar determinados chats en ellos, a diferencia de cómo se muestren en nuestro dispositivo principal.

Y es que hasta ahora no podíamos elegir qué chats se ocultaban en esos dispositivos, y por tanto no podíamos contar con una privacidad extendida en el otro dispositivo. Eso está cambiando con la última versión de la aplicación, que precisamente nos permite hacer esto ahora. Como podemos ver en una imagen compartida por WabetaInfo, ahora es posible ocultar un chat mediante un código de acceso secreto.

Y de la misma manera que podemos bloquear el chat tanto en el dispositivo principal como en el enlazado, podemos desbloquear su acceso introduciendo el código secreto del que hemos hablado otras veces. De esta manera será mucho más difícil que nadie pueda acceder a nuestros chats si no cuentan con un código que obviamente no debería salir de nuestro móvil principal. Esto es algo que está llegando a los usuarios de la versión beta de Android, concretamente la 2.24.4.14.

De esta manera se garantiza que los chats ocultos lo sean también en nuestro dispositivo enlazado, y también sean accesibles mediante el mismo método. Como sabéis, ahora es posible ocultar un chat, no solo archivándolo, sino también bloqueándolo con un código. Este solo se puede introducir en la barra de búsqueda de WhatsApp, y será el que nos de acceso a todos esos chats que hemos ocultado.

Por tanto, si alguien husmea en nuestro móvil, no solo no encontrará nada, sino que para hacerlo debería saber un código secreto que obviamente no habremos desvelado. Y lo mismo ocurrirá en esos otros móviles o tabletas que cuenten ya con la misma cuenta de WhatsApp que solemos utilizar. Una función que, si ahora se encuentra en plena beta, no debería llegar a todos los usuarios hasta dentro de unas semanas, o incluso algún mes que otro.

Una función que añade más garantías a los usuarios a la hora de ocultar sus chats, si es que de por sí no contaban ya con muchas opciones para hacerlo. Desde el bloqueo mediante código o huella, no solo de la app, sino de un determinado chat. Aquí la diferencia es que el chat está completamente oculto para el resto de los usuarios, y solo nosotros sabemos de su existencia.