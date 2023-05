WhatsApp cambia de arriba a abajo su sección más importante

Cuando hablamos de cualquier aplicación, hay una sección que mayoritariamente comparten todas. Se trata de los ajustes, que, aunque casi siempre son bastante aburridos, tienen una gran importancia dentro de cada una de estas apps. WhatsApp no es una excepción, y ahora conocemos que Meta está introduciendo grandes cambios en el diseño de estos ajustes. Y no solo en su aspecto, sino también en la manera que tenemos de acceder a ellos, que ahora mismo desde luego no parece muy intuitiva.

Así son los nuevos ajustes

Como no podía ser de otra forma ha sido WaBetaInfo el sitio que ha dado con este nuevo diseño, gracias una vez más a la versión preliminar de la aplicación. Por un lado, podemos ver en la imagen compartida tres nuevas secciones que aparecen en la parte superior de estos ajustes. Estos nos dan acceso a tres zonas bien diferenciadas de los ajustes. Uno es el perfil, el otro la privacidad y el tercero el de los contactos. Debajo de estos tres accesos directos tenemos el resto de opciones que podemos alterar dentro de la app de mensajería, aunque no es ni mucho menos la única novedad.

Por que la que nos parece más interesante sin duda es la que ha aparecido en otra de las filtraciones de este mismo medio. Y que nos muestra la nueva forma de acceder a los ajustes de la aplicación. Porque ahora podremos acceder a ellos directamente pulsando sobre la foto de nuestro perfil, que veremos directamente desde cualquier sala de chats, estados, comunidades o llamadas. En todos los casos al pulsar sobre esa foto de perfil se abrirán los ajustes, también con esas tres secciones importantes que os detallábamos antes.

Todo esto se ha dejado ver en dos versiones de la beta de WhatsApp para Android, como son las 2.23.11.15 y la 2.23.11.18 que parece han introducido por oleadas estas nuevas funcionalidades para los ajustes de la aplicación. Desde luego nos parece todo un acierto, principalmente la parte en la que podemos acceder a los ajustes directamente desde esa foto de perfil. Actualmente es mucho menos intuitivo el acceso, ya que tenemos que pulsar sobre los tres puntos verticales en la esquina superior, para después pulsar sobre el botón de los ajustes.

De momento, y como ocurre casi siempre, esta nueva funcionalidad de WhatsApp parece que está de momento en desarrollo, y aunque se encuentra en la beta, no de manera funcional, sino oculta a los ojos de los usuarios. Pero por lo que vemos parece que es algo que podría llegar casi de inmediato al menos a los usuarios de la beta. Cada vez pasa menos tiempo entre que conocemos estas nuevas funciones y que al menos están disponibles de manera parcial para algunos usuarios. Y el aspecto avanzado y bien pulido de estas funciones nos parece de lo más revelador.