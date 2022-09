WhatsApp: así podrás ocultar tu número de teléfono desde el PC

Nuestro número de teléfono es la información esencial gracias a la que podemos usar WhatsApp habitualmente. Aunque en el futuro ya no existirá esa restricción, la realidad es que a día de hoy no se puede usar la aplicación en dos móviles con números de teléfono diferentes. Y este, conocer nuestro número, es el método habitual para poder contactar con nosotros en la aplicación. De no ser así, es difícil que alguien nos pueda escribir un mensaje dentro de la aplicación. Por eso una información tan valiosa como la de nuestro número de teléfono no tiene por qué ser siempre visible para otras personas. Por eso ahora vamos a poder ocultarlo desde la versión de la app para PC.

Así vamos a poder elegir quién puede ver nuestro teléfono

Ha sido ahora en la beta de la versión de la app de escritorio de WhatsApp, donde hemos podido comprobar, nosotros no, sino los chicos de WaBetaInfo, que esta versión contará muy pronto con un nuevo selector en los ajustes. Este nos permitirá elegir si queremos que nuestro número de teléfono sea compartido o no en el chat en el que nos encontramos actualmente. De tal forma que los demás usuarios de este puedan acceder o no a él. Si elegimos que esté “activado” todos los usuarios que accedan a ese chat, podrán entrar en nuestro contacto y ver cuál es nuestro número de teléfono.

Esto les dará pie a poder contactarnos de manera individual, fuera del chat. En cambio, si elegimos la opción “desactivado” cuando estos otros usuarios entren en nuestro perfil, se toparán con un espacio en blanco en el lugar donde debería aparecer nuestro número de teléfono. De esta manera quienes quieran chatear con nosotros, tendrán que preguntarnos obligatoriamente nuestro número de teléfono, si lo que quieren es contactarnos fuera del chat que compartimos con otras personas. Esta es una función que por otro lado ya hemos visto en la beta de WhatsApp, por lo que como era de esperar, también la tendremos disponible en nuestros móviles, concretamente en la beta 2.22.17.23, por lo que es de esperar que esta característica llegue a ambas versiones en los próximos días.

De momento parece que esta funcionalidad está más bien diseñada para limitar el acceso a nuestro teléfono por parte de las empresas. Y por tanto para limitar a su vez el acceso de estas a nuestro número de teléfono para fines comerciales y de otra índole. Pero es una funcionalidad que viene bien en todos los ámbitos, poque nuestro número de teléfono es una información valiosa, y la principal vía de acceso a nuestros teléfonos, no solo desde WhatsApp, sino que con la obtención de este número nos podrán contactar en cualquier app de comunicación.

Al aparecer esta funcionalidad tanto en la versión beta de Android como de escritorio para Windows, es de esperar que no tarde mucho tiempo en llegar a las versiones estables de ambos sistemas, toda vez que parece estar lo suficientemente avanzada como para tener su propio hueco en las versiones preliminares de la aplicación.

