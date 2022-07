WhatsApp añadirá a los estados un contenido que muchos estábamos esperando

La app de mensajería de Meta sigue trabajando en nuevas incorporaciones a sus funcionalidades. Y una de ellas la hemos conocido ahora. Se trata de algo que llevaban mucho tiempo reclamando los usuarios de la aplicación, y que enriquecerá sobremanera los estados de la app. Y es que parece que van a llegar a estos las notas de voz. Este es uno de los contenidos más potentes y utilizados por los usuarios de la aplicación de mensajería, y es evidente que dentro de los estados es algo que podría dar mucho de sí, desde luego. Vamos a conocer más detalles de esta interesante novedad en la app.

Nuevos estados, más completos

WhatsApp lleva tiempo intentando hacer los estados mucho más atractivos para todos, tanto para quienes los crean, como para los que disfrutan de ellos. Y en esta ocasión desde WaBetainfo han podido acceder a una de sus últimas novedades, que como suele ser habitual, está dentro de la app, pero oculta. Se encuentra dentro de la versión beta de la app para Android. Concretamente de la 2.22.16.3, que ahora cuenta con una nueva opción dentro del menú de creación de los estados.

Porque ahora en la parte inferior, además de poder añadir fotos y texto, tenemos un nuevo icono en la parte superior, igual que el de las notas de voz, que nos permite añadir estas al estado. De esta forma podríamos grabar cualquier reflexión o sonido que se nos pase por la cabeza, y compartirlo con otras personas como si se tratase de un estado. Por tanto, es probable que cuando esta función esté activa, veamos diferentes estados en los que simplemente tenemos una nota de voz adjunta, o una foto acompañada de una nota de voz para ponernos en contexto, o al revés.

Como es habitual ya, solo se compartirán estas notas de voz con aquellas personas que tengamos designadas en los ajustes de estas notas de voz. Además, como es tradicional, estas notas de voz también estarán cifradas de extremo a extremo, por lo que no podrán ser interceptadas por terceros, si lo hacen, no podrán acceder al contenido. De esta forma los estados tendrán un atractivo más para los usuarios de la app de mensajería, ya que seguramente dará mucho juego bien utilizada. Y es que las notas de voz se han convertido en uno de los contenidos más populares cuando hablamos de WhatsApp. Sobre todo, con las mejoras que han recibido en los últimos meses.

Estas ahora no solo se pueden grabar sin tener que mantener pulsado el icono de grabación, sino que también permiten ser revisadas antes de enviarlas, por si no nos gusta el tono utilizado o el propio mensaje que transmitimos. Desde luego esto podría suponer un revulsivo para los estados, que no son precisamente el contenido más popular de la aplicación, de hecho, somos muchos los que vemos pocos o ningunos estados compartidos con nosotros.