WhatsApp: ahora es más sencillo reconocer si estás chateando con un negocio

La aplicación de mensajería de Facebook está inmersa en un claro proceso de recuperación de las distintas inversiones que ha tenido que hacer tanto para adquirir la app de mensajería como para su desarrollo. Y en ello la publicidad y las empresas tienen mucho que decir, por esa razón WhatsApp ya tiene cuentas para empresas, para que estas puedan realizar ventas y ofrecer sus catálogos de producto chateando con los usuarios. Aunque hay que reconocer que no es fácil saber si una cuenta con la que estamos chateando es de una empresa o bien de un usuario individual. Al menos WhatsApp se está preocupando ahora de que lo sepamos de una manera más sencilla e intuitiva.

Nueva denominación para las cuentas de empresa

Ahora hemos conocido que la versión 2.21.23.2 de la beta de WhatsApp para Android está recibiendo una interesante funcionalidad. Está orientada precisamente para que las personas que la utilizamos podamos saber de una forma más directa si quien con chateamos es una cuenta de empresa o no. Actualmente es un tanto difícil saberlo, ya que la única manera de imaginarse que estamos ante una cuenta de empresa es que haya un icono con el aspecto de un comercio, que es el acceso directo al catálogo de la empresa.

Una cuenta de empresa en la app | Tecnoxplora

De esa manera es como actualmente podemos saber que es una cuenta de empresa. Pero con esta actualización ahora podemos ver también debajo del nombre de la empresa, o del nombre del contacto, la denominación “cuenta de empresa” que nos permite saber que efectivamente estamos ante una cuenta de este tipo, y que por tanto puede que la forma de comunicarnos con ella sea diferente de como lo haríamos con una cuenta de una persona independiente. De esta forma ahora se aprecia mejor esta característica de cada cuenta.

La funcionalidad ya nos aparece a los que contamos con esta versión beta, por lo que no está oculta como en otras ocasiones. Ahora bien, habrá que esperar a ver el tiempo que pasa hasta que llegue a todos los usuarios, también aquellos que cuentan con la versión estable de la aplicación. Y es que este es un factor importante a la hora de que las personas tengan más claro cuál es el papel que juegan las empresas dentro de la app de mensajería, porque la realidad es que para muchos de nosotros es algo que no está del todo claro. Muchos usuarios no saben realmente qué es todo lo que pueden hacer con una cuenta de empresa, y es también así porque no son muchas las que apuestan por esta forma de vender y ofrecer sus productos a los clientes.

WhatsApp lleva años intentando recuperar la inversión en WhatsApp, y para ello es clave la publicidad y que las empresas utilicen los cientos de millones de usuarios de la app para poder vender sus productos. De ahí que dentro de poco se pueda pagar dentro de la aplicación. Al menos ahora nos será más sencillo reconocer cuándo estamos interactuando con una empresa.