¿Usar el mismo WhatsApp en dos móviles diferentes? Ya es posible para más usuarios Android

La aplicación de mensajería de Meta sigue renovándose con numerosas funciones, y para ello la firma de Zuckerberg sigue trabajando en nuevas características que hagan más sencillo el día a día con la app, sobre todo ahora con multitud de dispositivos. Y es que muchos de nosotros, que nos pasamos el día delante del PC, terminamos usando la app de mensajería más tiempo del que nos gustaría, y para ello es necesario tener un modo multidispositivo versátil y sobre todo útil cuando se trata de chatear con nuestros amigos y familiares. Ese modo había mejorado ya mucho en los últimos meses, y ahora mucho más, ya que llega a todos los usuarios con Android el modo Companion, que es una evolución del modo multidispositivo original, y que nos permite utilizar la misma cuenta en varios dispositivos de la manera más cómoda posible.

El modo Companion llega a más usuarios

Como decíamos, este modo ya estaba disponible para todos los usuarios de la aplicación, incluso aquellos sin versión beta, pero tenía algunas limitaciones. Ya que actualmente se puede usar WhatsApp hasta en cuatro dispositivos, pudiendo ser estos básicamente ordenadores de sobremesa, portátiles tanto en la versión de navegador como la app de WhatsApp. Pero lo que no era posible, sin duda era la función más esperada, la que nos permite disfrutar de la misma cuenta de WhatsApp en dos móviles diferentes.

Pues bien, eso comienza a ser posible por fin a más usuarios con Android. Y es que, si hasta ahora había sido una función presente en la beta, pero no activa, ahora sí que vamos a poder disfrutar de ella si somos alguno de los afortunados que está contando con esta novedad. Y es algo muy importante, ya que, gracias a ello, se pueden vincular dos teléfonos móviles a la misma cuenta de WhatsApp, y no hacerlo necesariamente al número de teléfono real del segundo dispositivo.

Según WaBetaInfo, parece que es algo que está llegando poco a poco a más usuarios de la aplicación que cuentan con la versión beta para Android. Es nuestro caso, pero de momento no hemos podido comprobar que es así, y cuando intentamos hacer lo propio en un segundo móvil, corremos el riesgo de perder la cuenta en nuestro móvil principal, ya que todavía no parece algo que esté disponible para todos los usuarios, pero no es descartable que en cuestión de días u horas ya esté disponible. La versión que ya está brindando esta posibilidad es la 2.23.8.2.

¿Cómo saber si ya cuentas con el nuevo modo Companion?

Pues bien, es muy fácil, ya que, al iniciar el proceso de configurar la cuenta, en la pantalla donde se introduce el número de teléfono del dispositivo, necesitamos pulsar sobre los tres puntos verticales. Y ahí, ver una opción llamada “enlazar un dispositivo” Entonces aparecerá un código QR que tendremos que escanear desde el dispositivo principal. A partir de ahí comenzará el proceso de carga de los mensajes, de la misma manera que ocurre con la versión de escritorio o web.