Así puedes crear contactos en tu smartphone sin salir de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en todo el mundo. Una app que está en constante evolución y que a menudo nos sorprende con nuevas o mejoradas funciones. En este caso le ha tocado el turno a los contactos. Muy pronto podremos crear contactos sin salir de la aplicación.

Crea tus contactos sin salir de WhatsApp

Hasta ahora cuando un usuario cuyo número no estaba registrado en la agenda de nuestro teléfono nos contactaba a través de la app de mensajería, no podíamos incluirlo directamente desde esta. Para ello, previamente teníamos que salir y añadirlo a nuestra lista de contactos. A partir de ese momento ya quedaba registrado también para la app de mensajería. Pero dentro de poco ya no será necesario, ya que podremos hacerlo directamente desde la propia aplicación. Te contamos cómo. En la última versión de la Beta de la app, esto ha cambiado y ahora es posible registrar los números desconocidos e incluirlos en nuestra agenda sin necesidad de salir de la aplicación de mensajería. Una novedad simplifica esta tarea ya que al pulsar sobre la opción de nuevo contacto no accederemos a la app de Google, lo haremos a un apartado propio de la app de mensajería.

Añadiendo nuevos contactos a WhatsApp | TecnoXplora

Los usuarios de la versión beta lo tienen muy fácil, con pulsar sobre el botón de contactos en la esquina inferior derecha de la pantalla principal de WhatsApp, como veníamos haciendo hasta ahora.

El menú de contactos no ha cambiado, siguen apareciendo las tres opciones de “nuevo grupo”, “nuevo contacto” y “nueva comunidad”.

Pero al pulsar en “nuevo contacto” no aparecerá en la parte superior de la ventana nuestra cuenta vinculada de Google, por lo que en un principio no se registrará directamente el nuevo usuario.

por lo que en un principio no se registrará directamente el nuevo usuario. En su lugar, en la cabecera del menú aparece directamente como nuevo contacto, y los campos básicos para el registro. Como son el nombre, apellido y teléfono.

y los campos básicos para el registro. Como son el Además, podemos seleccionar la cuenta en la que queremos guardar el contacto. Si disponemos de varias cuentas configuradas en nuestro teléfono.

Para ello, desplegamos las opciones pulsando sobre la flecha. De este modo aparecerán las cuentas disponibles. Lo que nos da más opciones para la gestión de nuestros contactos.

Una vez elegimos donde queremos guardar el contacto, pulsamos el botón “guardar” así quedará registrado tanto en la app de mensajería como en la cuenta que hemos seleccionado para tales efectos.

Un cambio que en un principio puede pasar desapercibido, pero que resulta muy útil pues de esta forma somos más conscientes de donde se guardan los contactos. Pudiendo hacer una diferenciación mucho más clara de los contactos personales y los profesionales. Dentro de poco estará disponible para todos los usuarios, recordemos que la versión Beta es el paso previo antes del lanzamiento Global. Aunque no todos los usuarios tienen acceso a esta, ya que tendremos que esperar a que haya cupo disponible para poder apuntarnos a la Beta de la app, algo que no es posible por el momento.