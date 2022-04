Twitter: por fin podrás editar tuits después de publicarlos

Tuitear se ha convertido en algo habitual para muchas personas en su día a día, en algunos casos prácticamente de forma compulsiva, publicando un gran número de tuits al día. Pero una de las cosas que menos gustan a los usuarios de esta red social, pero que a la vez es una de las que más juego da, es la imposibilidad de hacer cambios una vez que hemos publicado el tuit. Las hemerotecas están llenas de tuits desafortunados que sus autores han tenido que borrar para no tener que cargar con ellos, cuando lo más sencillo habría sido poder editarlos para acabar con los problemas. Ahora eso va a ser posible, al menos es lo que se ha conocido hoy.

Más cerca de ello

Hasta ahora lo más cercano a poder editar un tuit lo teníamos en Twitter Blue, la versión de pago de la red social que no está disponible todavía en todas las regiones. Esta nos permite revisar los mensajes antes de publicarlos, que al fin y al cabo es una suerte de editor con el que podemos cambiar esos aspectos del mensaje que no compartimos y que no queremos que se publiquen. Pues bien, la red social va a ir más allá, como ha anunciado ahora, y sí, va a haber una funcionalidad para poder editar los tuits que ya se han publicado, de tal forma que no estaremos obligados a que se queden para siempre tal cual se publicaron.

Así lo ha anunciado la red social en su cuenta oficial, donde ha recordado que muchos usuarios les han preguntado por ello en estos años, y que por fin están trabajando en ello dentro del equipo de desarrollo de Twitter Blue, la versión de pago de esta red social. Por tanto, por fin será posible modificar los mensajes una vez que se hayan publicado, y por tanto no estaremos obligados a tener que borrarlos si no estamos contentos con el contenido, o si no lo están los demás, que es lo que suele ocurrir. De momento solo se sabe que se trabaja en ello, y por tanto ignoramos por completo los plazos que quedan por delante para que esta funcionalidad sea una realidad.

Así que podríamos estar ante una de las novedades más importantes de la historia de la red social, mientras que trabajan en otras muchas novedades que podrían ser menos trascendentes, pero también importantes. Entre ellas sabemos que en el futuro será posible saber qué música está escuchando un tuitero prácticamente en tiempo real, eso sí, de momento en la versión Android de la app. Sin duda estamos ante una auténtica revolución en Twitter, sobre todo cuando hablamos de la hemeroteca, que podría verse seriamente dañada por la funcionalidad de editar. Siempre nos quedará lógicamente la captura de pantalla, una de las herramientas básicas para poder congelar en el tiempo una publicación, siempre y cuando lo hagamos antes de que su autor lo pueda editar cuando esta esperada opción esté disponible para todos los usuarios.