Con video selfies, así se asegurará Instagram de que tienes más de 18 años

Hace ya meses que conocimos que meta había guardado en el cajón un informe que ponía en entredicho a su red social Instagram. Básicamente porque venía a decir que era una red tóxica para los más jóvenes. De ahí que el gigante de las redes esté haciendo todo lo posible para evitar esa imagen dañina para los jóvenes, y en cambio transmitir una sensación de que se están preocupando por ellos, porque sus vidas en la red sean lo más saludables posible. Pues bien, ahora hemos conocido que la red social se va a poner seria con los menores, sobre todo a la hora de crear una nueva cuenta en Instagram.

Video selfies para identificarnos

Básicamente se van a centrar en esos usuarios que llegan a la mayoría de edad, un momento clave en el que se abren muchas opciones para los usuarios de tener realmente esa edad. Para evitar un fraude por parte de lo menores, que podrían declarar una edad superior a la real para acceder a otros contenidos, tendrán que aportar a la red social un video selfie, donde claramente se les pueda ver el rostro gesticulando y de esta forma poder verificar que tienen esta edad en base a los algoritmos de Meta.

Instagram | Unplash

En su defecto, si no se aporta este video selfie, tendrán que ser al menos tres adultos los que respondan por el menor, para que no haya dudas sobre la verdadera identidad de este. De momento estos cambios se están extendiendo por Estados Unidos, donde algunos jóvenes se están encontrando en esa situación al cumplir la mayoría de edad. Aunque no se trata solo de que las personas que cumplan los 18 años demuestren que tienen esa edad, sino que lo que realmente se busca perseguir en este caso es a esos usuarios de la red social que manipulan intencionadamente su fecha de nacimiento para que pasen a tener 18 años cuando no es así.

Al hacerlo automáticamente pueden acceder a contenidos restringidos en los perfiles de usuarios menores, y por tanto se podría hacer un uso de la red social poco saludable a su edad. Actualmente es necesario tener al menos 13 años para poder tener una cuenta en Instagram. Lógicamente las opciones para estos usuarios menores están muy limitadas, y evitan que puedan acceder a contenidos inapropiados, o a compartirlos. Y es que la reputación de Meta en lo que se refiere a Instagram está por los suelos, de ahí la necesidad de Facebook de que sus cuentas para menores sean más seguras y sea más difícil poder engañarla en base a su verdadera edad.

Según las propias palabras de Instagram, “Comprender la edad de alguien en la red es un desafío complejo en toda la industria (…) Queremos trabajar con otros en nuestra industria, y con los gobiernos, para establecer estándares claros para la verificación de la edad en la red social” Es de esperar que esta funcionalidad se extienda a lo largo de los próximos meses a todos los usuarios fuera de Estados Unidos.