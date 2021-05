El truco de WhatsApp para averiguar cuánto tiempo te ha ignorado un contacto

Si eres una de esas personas que se agobia al mandar un mensaje importante, en el vídeo te contamos exactamente cómo puedes revisar el tiempo que ha pasado para saber si una persona te está ignorando cuando no te contesta a los mensajes.

Los checks de WhatsApp indican tres cosas: Cuando aparece un solo check gris significa que tu mensaje ha sido enviado pero todavía no ha sido recibido. Si salen ambos checks grises significa que tu mensaje ya ha sido recibido por la otra persona. Finalmente, cuando estos dos checks se ponen en azul significa que la persona ha leído el mensaje que mandaste. Sin embargo, WhatsApp tiene una opción que permite omitir el check azul para que la gente no pueda saber si has leído o no su mensaje.

Cuando esto ocurre, a veces nos podemos llegar a volver un poco locos con las dudas de si han leído nuestro mensaje o no, y es ahí cuando tenemos que recurrir al truco del vídeo, o a estos otros trucos que te contamos a continuación:

Si quieres asegurarte de que les llegue el mensaje y saber si te están ignorando o simplemente no lo han visto, puedes optar por enviar mensajes de voz en vez de textos. Los mensajes de voz muestran si lo han escuchado incluso cuando tienen desactivado los dos checks azules.

Otra opción que puedes hacer es escribirles por un grupo. Los grupos de WhatsApp, aunque los usuarios tengan los checks azules desactivados, siempre mostraran quienes han leído el mensaje. Lo único que tienes que hacer es ir a la información del mensaje que has enviado y te aparecerá una lista de todas las personas que lo han leído. También tendrás una lista de quienes han recibido el mensaje en sus móviles.

Con estos trucos y el que te enseñamos en el vídeo, podrás estar más tranquilo sabiendo si la persona a la que le estás escribiendo te está ignorando o simplemente no ha leído tus mensajes aún.

