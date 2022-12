TikTok prepara prepara su asalto a YouTube con los vídeos horizontales

No cabe duda de que es la red social más importante del momento, con permiso de BeReal, que se ha ganado ya un hueco con una propuesta diferente, que está muy lejos de los números de la red social China. El secreto de esta última sin duda gira alrededor de su sencilla propuesta para consumir contenidos. Con una interfaz minimalista que nos muestra vídeos en vertical que se suelen adaptar perfectamente a la pantalla sin necesidad de girar el teléfono. Pero todo vale cuando se trata de crecer y acercarse a otros públicos, por eso ahora la red social estaría preparando toda una revolución en sus contenidos.

Vídeos horizontales

Al igual que Instagram dejó de publicar exclusivamente fotos en formato de 1:1 o Twitter se olvidó de los 140 caracteres, ahora parece que TikTok está preparada para dejar atrás su mayor seña de identidad, que son los vídeos verticales. Y no es que la vaya a dejar atrás abandonándola, sino complementándola con la publicación también de vídeos en formato horizontal. De ahí que hablemos de que la red social tendría en su punto de mira a YouTube, que es la plataforma líder indiscutible de los vídeos en el formato tradicional.

De esta manera podríamos encontrarnos con vídeos de una relación de aspecto horizontal, que se podrían ahora reproducir ocupando toda la pantalla, y no solo una parte de ella como ocurre ahora. De momento es una prueba a la que están accediendo algunos usuarios de la red social, y por lo que han podido comprobar con ella, parece que esta funcionalidad será básicamente un ajuste adicional que podremos aplicar cuando aparezca en el feed un vídeo grabado originalmente en horizontal.

Actualmente si es así nos tenemos que conformar con ver el vídeo en su formato original, pero con unas grandes bandas negras en la parte superior e inferior, ocupando el vídeo apenas un tercio de la pantalla. En la prueba, según quienes han podido acceder a ella, ha aparecido un nuevo botón para ver los vídeos a pantalla completa. O lo que es lo mismo, cuando nos topemos con uno de estos vídeos, solo tendremos que pulsar sobre ese botón para que el vídeo ocupe toda la pantalla.

De esta forma es evidente que la red social está perdiendo poco a poco su esencia, y se va pareciendo cada vez más a la app de vídeos de Google. Porque ya no solo hablamos del propio formato de los vídeos, sino también de otros aspectos, como la duración de estos, que a comienzos de este 2022 aumentó hasta los 10 minutos. Por tanto, parece que TikTok no quiere conformarse con su tremendo éxito de los vídeos cortos, sino que además ya busca tener una mayor presencia con vídeos más largos y que se muestran en su formato horizontal original. El peligro de esto a la larga es evidente, ya que TikTok se arriesga a perder su esencia. No obstante, parece ser algo que no importa en esta industria, donde está a la orden del día lo de tomar prestado las funciones de las apps de la competencia.