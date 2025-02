Tiktok culmina su regreso en Estados Unidos con la vuelta a las tiendas de apps

El pasado 19 de enero TikTok detenía su actividad en Estados Unidos, como consecuencia de la aplicación de una Ley promulgada por la Administración saliente de Joe Biden. Algo que duró apenas unas horas, ya que, en pleno cambio de inquilino en el despacho oval, y con la entrada de Donald Trump, esta prohibición se retrasó, dotando de varios meses adicionales a TikTok para encontrar una solución que entregue a manos norteamericanas el control de la empresa. Eso sí, el regreso no fue completo, porque desde entonces la app estaba desaparecida de las tiendas de apps móviles, hasta ahora.

Regresan a las tiendas

Y es que, tras 27 días de ausencia, la app de TikTok ya está disponible de nuevo tanto en la App Store de Apple como en la Play Store de Google. Por tanto, los usuarios norteamericanos pueden volver a descargar e instalar normalmente la aplicación sin tener que recurrir a alternativas poco recomendables. Y es que a lo largo de estas semanas hemos conocido algunas situaciones surrealistas relacionadas con todo este problema de la aplicación.

TikTok | Freepik

Porque se han llegado a ver en eBay iPhone con la app de TikTok instalada, por varios miles de dólares cada uno. Algo que imaginamos no habrá tenido mucho recorrido, a pesar de la desesperación de algunos por contar con la app de nuevo en sus móviles. Recordemos, que al no estar disponible la app en las tiendas, si te hacías con un móvil nuevo, no podías disfrutar de TikTok al no estar disponible la aplicación en la tienda, salvo eso sí que la hubieras descargado antes.

Incluso se ha llegado a dar el caso de que APKMirror, que es el mayor repositorio de apps Android que existe, ha bloqueado las descargas de cualquier versión de esta aplicación, ya que en Android siempre existía la posibilidad de instalarlo desde fuera de las tiendas oficiales, descargando e instalando el APK. De todas maneras, todo esto podría irse al traste si no se llega a un acuerdo sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos de aquí a principios del mes de abril.

TikTok necesita que su filial en Estados Unidos pase a manos estadounidenses, al menos en control y capital, ya que desde el gobierno de aquel país consideran a la popular red social un método de espionaje del gobierno comunista chino. Sea como fuere, ya se han postulado diferentes compradores para TikTok en Estados Unidos. Como Elon Musk, que ha mostrado su interés para ampliar su poder sobre las redes sociales en aquel país.

Incluso se ha especulado con la posibilidad de que sea Microsoft la que se haga finalmente con la red social. De momento no hay nada claro, y no parece que el gobierno chino vaya a respaldar, así como así, ceder el control de su app a capital estadounidense, al fin y al cabo, estarían entregando la totalidad de la red social, a pesar de que solo vaya a operar en una determinada región.