TikTok: así puedes saber quién ha visto tu perfil

Tik Tok es por derecho propio una de las redes sociales más populares del momento. Su éxito reside en los millones de vídeos de cualquier contenido que podemos encontrar en la app. Además de poder ver todo lo que nos ofrece el resto de usuario, también podemos compartir nuestros propios vídeos, e incluso saber quién ha visitado recientemente nuestro perfil. Te contamos cómo.

Comprueba quién ha visto tu perfil de TikTok

Aunque una gran cantidad de usuarios se dedican a crear y compartir contenido a través de la red social china. En gran parte estos, son simples espectadores de lo que sucede. Además de nuestras publicaciones, también podemos acceder a los perfiles de usuario. Del mismo modo, si nuestro perfil es público cualquiera puede echar un vistazo. Algo que podemos impedir si nuestro perfil es privado y solo dejamos acceder a un limitado número de personas.

Activando el historial de visualizaciones del perfil de Tik Tok | TecnoXplora

Pero hacer esto no es anónimo, ya que podemos saber quién ha visto nuestro perfil recientemente, una opción que está a la vista de todos, por lo que es fácil de encontrar. En la pantalla principal de la app, pulsa sobre el icono de tu perfil. De manera que accederás a tu página personal desde la cual puedes ver todas tus publicaciones, así como los seguidores y los perfiles a los que sigues y los me gusta que has recibido.

Pero, además, en la esquina superior derecha de la pantalla junto al icono hamburguesa o de las tres rayas, podemos ver un pequeño icono que representa un par de huellas. Pulsando sobre este accedemos a esta función. Esta permite activar el historial de visualizaciones de perfil. Esto consiste en un registro en el que se irá registrando cada vez que un usuario acceda a nuestro perfil. De modo que conoceremos la identidad del visitante. Aunque no siempre será posible, ya que dependerá de que el otro usuario tenga también activa las visualizaciones de perfil.

Sólo se muestran las visualizaciones que se hayan producido en los últimos 30 días, el resto transcurridas ese tiempo desaparecerán automáticamente. Una de las ventajas además de esta función, es que la información de esta es de carácter privado. Ya que sólo nosotros podremos saber quién ha decidido visitarnos. Como sucede con estas funciones de carácter recíproco, del mismo modo, si decidimos echar un vistazo al perfil de otros usuarios, sabrán que les hemos hecho una visita. Si tienen al igual que nosotros esta opción activada.

Podemos decir que su funcionamiento es similar a la de otras aplicaciones con la lectura de los mensajes. Podemos desactivarla en cualquier momento. Por ejemplo, en el caso de la app de mensajería instantánea WhatsApp, podemos saber si alguien ha leído o no nuestros mensajes, siempre y cuando tengan activa esta opción. Y en el momento en que la desactivamos, nadie puede saber si hemos leído o no su mensaje. Pero del mismo modo nosotros no podremos saber si han leído los nuestros.