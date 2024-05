Threads: así de sencillo es guardar tus publicaciones favoritas

Threads se ha convertido por derecho propio en la alternativa a X, aunque ha perdido algo de fuelle desde su lanzamiento, momento en que llegó a acumular hasta 100 millones de usuarios. A pesar de ello son muchos los usuarios que a diario hacen publicaciones en la red social de Meta. De esta forma podrás guardar tus hilos y publicaciones favoritas.

Guarda sus contenidos favoritos de Threads

En este tipo de aplicaciones se acumula una gran cantidad de información y contenidos de todas las clases, es por ello que no es extraño que queramos guardar algunas de estas publicaciones. Ya sea porque contengan consejos y recomendaciones que queramos consultar más tarde. Un chiste divertido o incluye algún aprendizaje para la vida. No es extraño que sus autores decidan borrarlos y no volvamos a tener acceso a estos, por lo que es importante guardarlos, si no queremos perderlos. Por eso es importante poder guardarlos y saber cómo acceder a ellos, te lo contamos a continuación.

Guardando publicaciones | Tecnoxplora

Independientemente de que la publicación sea de un usuario que seguimos como si no, tenemos la opción de guardar sus publicaciones. Una vez hemos localizado una publicación que merezca la pena guardar solo tenemos que tocar en el icono de los tres puntos horizontales que aparece en la esquina superior derecha de cada una de las publicaciones de Threads.

Al pulsar sobre este aparece un menú contextual desde el que podemos llevar a cabo diferentes acciones.

desde el que podemos llevar a cabo diferentes acciones. Podemos guardar la publicación.

la publicación. Ocultarla para no volver a verla.

Silenciar, bloquear o denunciar al autor de la misma.

al autor de la misma. Pulsando sobre “ guardar ”, la publicación se almacenará en la carpeta correspondiente.

”, la publicación se almacenará en la carpeta correspondiente. De modo que desde aquí tenemos la opción de visitar dicha carpeta y consultar todas las publicaciones que hemos almacenado.

que hemos almacenado. Para acceder en cualquier momento a nuestras publicaciones guardadas, desde la barra inferior de la app, pulsa en el icono del perfil y sigue los siguientes pasos:

y sigue los siguientes pasos: Desde nuestro perfil, al cual accedemos como hemos indicado pulsando en el icono de la esquina inferior derecha de la pantalla , accedemos a la configuración.

, accedemos a la configuración. Para ello, de nuevo, pulsa sobre el icono de las rayas horizontales que se encuentra en la esquina superior derecha.

que se encuentra en la esquina superior derecha. Desliza el menú hacia abajo hasta encontrar la opción guardados .

. Entra en la carpeta y tendrás acceso de nuevo a todas las publicaciones que hayas guardado.

Desde este menú además de volver a leerlas podemos administrarlas fácilmente. Podemos dejarlas guardadas o eliminar aquellas en las que ya no tenemos interés. Para borrarlas, solo hay que pulsar sobre el icono de los tres puntos que cada una de ellas tiene en la esquina superior derecha y en el menú desplegable seleccionar borrar. Si la publicación ha sido eliminada por su creador no tendremos acceso posteriormente. En el caso contrario, solo tendremos que acudir al perfil del usuario propietario de esta, para volver a tener acceso y consultarlo. El funcionamiento de Threads es similar al de X y sus usuarios pueden verter sus opiniones, compartirlas y comentarlas.