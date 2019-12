La Deepfake es algo que nos suena a muchos a contenido fraudulento o potencialmente peligroso en la red. Y algo de razón no nos falta, si tenemos en cuenta que con este término se define a ese tipo de contenido protagonizado por personas cuyos rostros han sido sustituidos por nuestro propio rostro o el de algún famoso, con el objetivo de crear un metraje que en realidad es un fake. Para ello además es imprescindible contar con ayuda de la inteligencia artificial, que es la que permite moldear las facciones de esas personas en los rostros ajenos. Pues bien, ahora Snapchat ha estrenado un filtro para sus contenidos que se vale precisamente de lo que conocemos como Deepfake.

Así funcionarán los Cameos cuando estén disponibles para todos

De momento es solo una prueba en algunos países, pero ya han trascendido por varios usuarios este tipo de filtros donde se sustituye el un rostro por el nuestro. En realidad el funcionamiento de Cameos es muy sencillo, ya que lo que hace es sustituir el rostro que aparezca en un GIF por el nuestro o el de otra persona. De tal manera que como podéis ver en el vídeo, es nuestro rostro el que pasa a protagonizar el GIF, de tal manera que el mensaje es mucho más personal de lo habitual cuando enviamos uno de estos archivos animados. Así que una vez más Snapchat innova en redes sociales por delante de sus rivales de Facebook, que lo más normal es que en un futuro cercano le copien también esta función.

Se suele decir que con la Deepfake tenemos ante nosotros una potencial herramienta capaz de crear las Fake News más creíbles de la historia, ya que se pueden crear vídeos en los que no distingamos a personas públicas reales de otras generadas por la IA. Pero parece que este no será el caso de Cameo de Snapchat, de hecho la Deepfake de esta red social parece deliberadamente poco cuidada, algo que entendemos se enmarca dentro de una intención de crear algo divertido, y no aterrador como hemos visto en algunos Deepfake profesionales. Estos cameos serán una forma más de reírnos de nosotros mismos y de que otros se rían con nosotros.

Como podéis ver en los vídeos adjuntos, tendremos la ocasión de añadir nuestro rostro mediante un selfie a distintos GIF por defecto. De esta manera lo que hará Snapchat es adaptar nuestro rostro al del protagonista del vídeo gracias a la inteligencia artificial. De tal manera que la misma gesticulación que hace el protagonista original del vídeo se trasladará también a nuestro rostro mediante este nuevo filtro cameo.

Pero como os decíamos, será una Deepfake un tanto desenfadada, que más bien mostrará un rostro que se asemeje al nuestro pero que no parezca exactamente nuestra misma cara. Esta función de momento está en fase de prueba, y como es lógico aún tendremos que esperar algunas semanas para poder verlas en nuestros móviles con Snapchat. En cualquier caso parece que una vez más esta red social se adelanta a Facebook o Instagram con un modo que seguro se convierte en algo viral en los próximos meses.