Los riesgos de usar BeReal, la red social de moda

Una de las redes sociales más nuevas y que viene pegando fuerte entre los millennials el Bereal. Su pilar fundamental es la espontaneidad, aquí no es posible preparar nuestras fotos usando filtros, poses preparadas, maquillajes o vestimentas para la ocasión. Se trata de mostrar la realidad aquí y ahora.

Riesgos de usar Bereal

Una vez que la aplicación nos envía la notificación, tenemos dos minutos para capturar todo aquello que se encuentra delante de las cámaras de nuestro móvil. Tanto en la cámara principal como en la trasera, cualquier momento puede ser bueno para la app, para retratar lo que está pasando. Algo que les da frescura y autenticidad a las imágenes capturadas. A diferencia del resto de aplicaciones en las que tenemos la opción de preparar y controlar al milímetro cada una de nuestras publicaciones, así como en el momento del día en el que lo compartimos.

Por lo que muchos usuarios han decidido darle una oportunidad y escapar del postureo generalizado que encontramos en Instagram o en TikTok. Pero muchos de estos usuarios, no se han parado un minuto para leer la política de privacidad y se han aventurado a aceptar las condiciones de estas en las que sin saberlo están proporcionando información personal valiosa para la empresa. Al utilizar la app hacemos una sobreexposición de nuestra vida privada, damos a conocer rincones de nuestras casa o aspectos de nuestro trabajo, lo que proporciona una información valiosa sobre nuestros hábitos y costumbres, además de los objetos personales que poseemos.

Aunque podemos pensar que no hay peligro ya que sólo podrán ver nuestras fotos nuestros contactos, esto no es del todo exacto, ya que no tenemos la certeza de que la persona detrás de esa cuenta es realmente quien dice ser. Además del peligro que supone el almacenamiento en los servidores de la aplicación de todas nuestras fotos durante al menos tres años. Otra amenaza a la que debemos enfrentarnos es la posibilidad de que cualquier usuario pueda geo posicionarse y saber dónde nos encontramos en cada momento. Esto es posible gracias a la opción área de Discovery y la geolocalización.

Aunque podemos tomar una serie de precauciones para intentar en la medida de lo posible aminorar las consecuencias del uso de la aplicación. Comenzaremos comprobando la veracidad de las interfaces de descarga. Debido al auge de esta app, los ciberdelincuentes están aprovechando para infiltrarse en equipos electrónicos e infectar con malware. Por lo que sólo descargamos la app desde plataformas verificadas y seguras.

Otra de las medidas a tomar es desactivar el uso de la ubicación. De modo que nadie podrá saber dónde nos encontramos. Por último, aunque la aplicación nos limita el tiempo para publicar, dos minutos son suficientes para sopesar y valorar en cada momento qué aspecto de nuestra vida vamos a mostrar en cada momento. Siendo conscientes de la información que vamos a facilitar a través de las imágenes compartidas y si esta es sensible y pone el peligro nuestra privacidad y la del resto de las personas que nos rodean en cada momento.

