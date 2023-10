Estos móviles dejarán de funcionar con WhatsApp la próxima semana

No es la primera vez ni será la última que hablamos de una serie de móviles que dejan de ser compatibles con WhatsApp. Y si habláramos de todas las apps que dejan de ser compatibles con nuestros móviles a lo largo de los años, seguramente tendríamos que publicar una o varias noticias todos los días. Pero cuando hablamos de esto, hay una app que se lleva la palma en cuanto a interés, y esa es WhatsApp. Y en esta ocasión nos encontramos a solo unos días de que varios modelos dejen de ser compatibles con ella, te contamos cuáles son.

Adiós a varios móviles Android y también a distintos iPhone

Como veis, los cambios en la compatibilidad de WhatsApp van a afectar a diferentes modelos tanto de uno como de otro sistema operativo. Y hay que reconocer que se trata de una lista de móviles bastante veteranos, muy viejos, que seguramente en la gran mayoría de los casos ya no utilcen la app, pero la realidad es que a partir de la semana que viene ya no podrán usar WhatsApp.

Los móviles en cuestión son los siguientes:

Todos aquellos que cuenten con el sistema operativo Android 4.1 o Android 4.4 o anteriores versiones. En el caso de que tengas un iPhone, el corte es el de iOS 12, todos los móviles que cuenten con este sistema o uno anterior, ya no podrán utilizar la aplicación. Por tanto la lista de móviles es bastante amplia, no es completa, pero muchos de estos pueden ser los siguientes en el caso de Android:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

Y en el caso de iOS, estos serían los modelos que dejarían de funcionar con la nueva versión de WhatsApp.

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE de primera generación.

¿Cuándo dejarán de ser compatibles?

La fecha límite para poder seguir utilizando estos móviles es el próximo martes 24 de octubre. Será entonces cuando la nueva versión de WhatsApp deje de ser operativa para estos modelos, y todos aquellos que no cuenten con el sistema operativo válido. Como decimos, son móviles que a día de hoy no deberían estar en uso, salvo en casos muy concretos, quizás para personas mayores o en países en desarrollo donde este parque de teléfonos todavía puede ser amplio. Pero lo más lógico es que esto no afecte a tantas personas como si se tratara de versiones de sistemas operativos más modernos. Al fin y al cabo, no podemos quejarnos, ya que algunos de los teléfonos afectados llegaron al mercado hace más de diez años.