Ya puedes escribir mensajes de WhatsApp desde tu tableta Android

Una de las funciones más esperadas de WhatsApp está a punto de llegar a todos. Pero la gran noticia es que una parte de los usuarios de la aplicación ya pueden utilizarla. Y es que uno de los peores aspectos de esta app ha sido siempre que no es posible utilizar la aplicación en diferentes dispositivos más allá de los PCs de sobremesa y portátiles. Para estos existe desde hace meses un nuevo modo multi dispositivo que permite utilizar la app de mensajería en el PC incluso si nuestro móvil está apagado. Ahora esta funcionalidad sube de nivel, y nos ofrecerá la posibilidad de escribir estos mensajes también desde una tableta Android.

Ya está en pruebas

Como sabéis, toda nueva característica que llega a nuestro WhatsApp ha pasado previamente por un periodo de prueba. Y en esa fase se encuentra precisamente la nueva característica para la beta de la aplicación. Se trata de la compatibilidad de esta con tabletas Android. Para poder utilizarla es necesario instalarse la beta 2.22.21.6 de Android. Cuando la instalemos en nuestra tableta, y si somos usuarios de la beta, tendremos la posibilidad de acceder al registro de esta en nuestra cuenta como un dispositivo autorizado.

De la misma forma que lo utilizamos en nuestro móvil, leyendo un código QR, es posible identificarse dentro de la aplicación en la tableta. De esta forma, ahora podemos usar la misma cuenta hasta en 4 dispositivos diferentes, y ya no tienen que ser nuestro móvil y dos PCs, sino que podemos añadir a la ecuación una tableta con sistema operativo Android. De esta manera ya podemos enviar y recibir mensajes desde WhatsApp en una tableta con el sistema operativo Android, incluso si nuestro móvil está apagado sin batería.

La siguiente iteración de esta funcionalidad ya la conocéis, porque se espera que dentro de poco se puedan añadir también nuevos teléfonos móviles, que no tendrán por qué coincidir en número con el de nuestra cuenta principal de WhatsApp. Como podéis imaginar, esta función para las tabletas de momento está limitada a los usuarios de la beta, por lo que la gran mayoría de usuarios de móviles Android no pueden utilizarla aún. Pero parece que no tardará mucho tiempo en llegar a todos si ya está disponible en esta versión preliminar, que quiere decir que está lista para ser lanzada a todos, pero necesita solo de algún retoque y sobre todo tener la certeza de que todo funciona bien.

Un aspecto llamativo de esta nueva función es que, aunque tengamos un iPhone, es posible vincular su cuenta de WhatsApp a una tableta que tengamos con Android, por lo que la compatibilidad en este aspecto es total. Por fin parece que Meta se está poniendo las pilas en este aspecto, y que pronto será tan fácil de utilizarlo en distintos dispositivos como sus competidores. Aunque podría incluso superarlos con un nivel de compatibilidad multi dispositivo no vista hasta ahora. Es de esperar que en unas semanas tengamos este modo disponible para todos los usuarios de WhatsApp.

