Los nuevos filtros de 360 grados llegan a Google Meet, ¿cómo funcionan?

Hacer videollamadas desde Google Meet es algo habitual para muchos de nosotros, sobre todo en el ámbito profesional y en los entornos empresariales. En muchos de estos casos preferimos no mostrar nuestra ubicación real, ya sea nuestra propia casa, quizás porque no esté todo lo ordenada que nos gustaría, o en una triste oficina, y quizás nos apetezca mostrarles a otros un aspecto más divertido de nosotros mismos. En esta ocasión con unos filtros que acaba de lanzar Google, y que nos parecen de lo más llamativos, sobre todo por la técnica usada, que seguramente dará mucho juego en el futuro.

Como si estuvieras en la playa

Si, así es uno de los filtros inteligentes que ha presentado ahora Google, y que nos permiten mostrarnos como si estuviéramos en la misma playa. Esto no tendría nada de novedoso si no fuera por las funciones inteligentes que ofrece. Fondos de Meet playeros hay unos cuantos, pero no como este nuevo. Porque utiliza el acelerómetro de tu móvil para conocer nuestra posición exacta y los movimientos que realizamos desde un plano espacial. De tal forma que el fondo se mueve como si estuviéramos allí.

Al reconocer los movimientos del teléfono, nos muestra de manera dinámica ese fondo de la playa, y por tanto da una sensación más realista de que estamos allí. Sí, la realidad es que todos van a saber que no estamos allí, porque no es un filtro perfecto ni mucho menos. Pero sí que da bastante “el pego” el hecho de que con nuestro movimiento también se mueva el fondo. Esto son perfectos para esas ocasiones donde la videollamada nos pilla andando por la calle, y no queremos mostrar donde estamos.

De esta forma podemos hablar en la videollamada con total libertad de movimientos, y sin temer qué se va a ver detrás de nosotros. Estos nuevos filtros inteligentes están disponibles ya tanto para móviles Android como para los iPhone con iOS. Está disponible tanto para quienes cuentan con la versión final de Google Meet para todos los usuarios, como para los que acceden a ella a través de Workspace, el entorno profesional de Google. Sin duda unos filtros más inmersivos y sobre todo más sencillos de utilizar de lo que estamos acostumbrados.

Se estrenan nuevos widgets

La aplicación de videollamadas y chat de Google ahora estrena también unos widgets que nos ofrecen una interesante funcionalidad. Lo que ofrecen los de Mountain View ahora a los desarrolladores es la posibilidad de desplegar menús y nuevos botones de opción, básicamente se trata de unos widgets editables, que nos permiten elegir el responsable de una tarjeta de tareas o cambiar la fecha de vencimiento de una tarjeta de tareas. En definitiva, más posibilidades para generar widgets que sean más completos y nos ofrezcan una funcionalidad mejorada. Esta posibilidad ya está disponible para se implementada por los desarrolladores, por lo que es cuestión de tiempo que lleguen a nuestros móviles.