Uno de los mayores temores y errores que cometemos en WhatsApp, es enviarle una foto a la persona equivocada. Esto se puede solventar rápidamente borrándola de tu dispositivo y en el de la otra persona. Sin embargo, siempre quedará el rastro de que has borrado un mensaje. Ese 'mensaje eliminado', el cual puede ser en muchas ocasiones incluso peor. Te enseñamos cómo evitarlo en este vídeo.

WhatsApp es la aplicación de las aplicaciones, la reina de las apps y la que probablemente, más usamos y usaremos a lo largo de nuestra vida. Se ha instaurado en nuestras vidas de una forma que, a veces, incluso hasta asusta. Esta aplicación, ha tomado tanta importancia para la sociedad que se ha convertido para algunos en el principal medio de comunicación con sus familiares, amigos o parejas. Si esto sucede porque esas personas se encuentran lejos de nosotros, es más que entendible que WhatsApp nos parezca una herramienta muy útil y que nos facilita la vida. El problema viene cuando se sustituye una conversación a través de una app por una conversación cara a cara y cuando se presentan informes como el de Nothinghan Trent University, o el de Grupo Doctor Oliveros que confirman una adicción al WhatsApp, a una aplicación. Por eso, siempre debemos usar la tecnología de una manera responsable, para que nos faciliten la vida y no nos creen una dependencia.

La aplicación de mensajería instantánea, que prácticamente ha desterrado el uso de los comunes SMS, no deja de crecer, y esto se debe a que siempre está en continua actualización y lanza frecuentemente mejoras para hacer más útil la app. Así, para evitar ese común error de mandar una foto a quien no queríamos mandársela, que la tengamos que eliminar y que no sea peor el remedio que la enfermedad, esta ingeniosa aplicación ha añadido una función que viene a salvarnos la vida y a evitar que cometamos este error tan patético y recurrente. Descubre cómo hacerlo en este vídeo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Puedes cambiar la tecla con la que envías los mensajes en WhatsApp, ¿para qué sirve?

Cómo añadir las fotos de perfil de WhatsApp a tus contactos del móvil

WhatsApp: cómo recibir un aviso cuando una persona se conecte