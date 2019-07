WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada de la actualidad y, para asegurarse de que esto siga siendo así, la compañía añade funciones periódicamente. Algunas de las más utilizadas son las que tienen que ver con la privacidad, como la posibilidad de ocultar cuándo una persona ha leído los mensajes o la última hora de conexión.

Dicen que la curiosidad mató al gato, pero, cómo nos gusta meter el dedo en la herida. Por eso, te traemos en este vídeo eso que posiblemente tanto anhelas: conseguir ver cuándo se conecta otra persona en unos sencillos pasos.

Es impresionante la importancia que le damos en la actualidad a las redes sociales, lo que no deja de ser WhatsApp. Pero esta no es una aplicación más, es la reina, la más importante para la mayoría de la población, la que ha causado que dejemos de usar los anticuados SMS. Ha sustituido por completo los mensajes, y en cuanto a las llamadas y videollamadas, si no ha sido por completo, casi. Prácticamente no podemos vivir sin WhatsApp y esto es, como mínimo, digno de estudio.

La curiosidad está intrínseca en nuestro ser, pero una cosa es la curiosidad, y otra muy diferente la dependencia, debemos tener cuidado con lo que significan las redes sociales en nuestra vida, y no dejar que un mensaje no respondido suscite nuestro mal estar. Whatsapp es una herramienta más que útil en nuestro día a día, pero no debe sustituir el cara a cara, ni darle más importancia de la que merece. No puede cambiar nuestra moral ni hacer que hagamos aquello que no haríamos cara a cara: invadir la intimidad de alguien. Es importante aun así, tanto si queremos usar esta herramienta como si no, que sepamos de su existencia y, que todos podemos ser controlados de la manera más sencilla. Cualquiera puede ver nuestras conexiones, más allá de lo que configuremos en la aplicación. No te pierdas cómo.

