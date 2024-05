La nueva función de WhatsApp es esencial para chatear más tranquilos

Si hay algo que estresa a los usuarios de WhatsApp, y por ende de otras aplicaciones de mensajería, es el número de mensajes acumulados que no se han leídos. Estos a veces pueden ser abrumadores, si somos de esos usuarios que hacen un uso intensivo de la aplicación. Pero para eso Meta ha diseñado una nueva función, que hemos conocido ahora, y que promete brindarnos una experiencia de uso mucho más tranquila. Todo ello para que cuando entremos al chat, no sintamos de manera instantánea toda esa presión que generan decenas o cientos de mensajes que tenemos sin leer en la aplicación.

Nueva función de WhatsApp para restaurar los contadores

Eso es lo que nos ofrece la nueva característica que han vuelto a descubrir desde WaBetaInfo, la web dedicada a escudriñar el día a día de la versión beta de la aplicación, en busca de nuevas funcionalidades que puedan se útiles para los usuarios. Concretamente estamos hablando de algo que vamos a poder activar en los propios ajustes de la aplicación. Según la imagen compartida por este medio, va a ser posible acceder a un nuevo ajuste orientado precisamente a este tipo de notificaciones.

Justo en esa zona de los ajustes donde elegimos los detalles de las notificaciones, vamos a poder acceder a una nueva funcionalidad, denominada Borrar no leídos cuando la app se abre. Esto hace justo lo que dice el título de la aplicación. Y se traduce en que WhatsApp pondrá a cero el contador de mensajes no leídos cada vez que abramos de nuevo la aplicación. De esta manera si por algún casual te encuentras con algún chat en el que tienes cientos de mensajes sin leer, por ejemplo de uno de esos grupos que no te interesan mucho, pero que tampoco tienes interés en dejar, podrás activar esta función.

Así que una vez que hayas cerrado la app, y abierto de nuevo, no habrá ninguna notificación con todos esos mensajes, sino que todas estas notificaciones se pondrán a cero y se renovarán para no generar más estrés en nuestra ya de por sí problemática existencia. Así que será una manera bastante efectiva de poder seguir utilizando la aplicación sin tener que sentir esa presión que suele atenazarnos cuando vemos que la lista de mensajes no leídos es básicamente interminable.

Ahora bien, esta no será una función ideal para todos los usuarios, ya que está diseñada sobre todo para aquellos que en unos minutos u horas de inactividad de la aplicación pueden acumular cientos de mensajes sin leer. En esos casos esta función es perfecta. Si no recibes tantos, quizás no te interese activarla, ya que al fin y al cabo no es ningún drama encontrarse con algunos mensajes pendientes de leer cuando abrimos la aplicación. Como es habitual, esta función se encuentra en la beta, pero no es funcional, por lo que habrá que esperar unas semanas o meses para que esta pueda ser activada desde los ajustes de nuestra copia de WhatsApp. Una función que desde luego nos va a permitir disfrutar de una manera más relajada de la app de mensajería por excelencia.