WhatsApp: así puedes enterarte antes de si hay alguna actualización disponible

Las aplicaciones están en constante desarrollo y evolución, es por ello que a menudo revisan nuevas versiones y actualizaciones, en las que se incluyen a veces nuevas funciones o otras mejoras de estado y parches de seguridad. Si quieres estar al tanto de cuando está disponible una nueva actualización, sigue leyendo.

Activa las notificaciones de actualización disponible

Una de las aplicaciones que quizás, más actuaciones recibe es WhatsApp. La aplicación de mensajería instantánea de Meta está en constante transformación de forma frecuente recibe actualizaciones. Aunque tenemos la opción de realizar estas de forma automática, si prefieres hacerlo de forma manual y no perdernos nada, puedes activar esta opción. Mantener tanto el sistema de nuestros dispositivos al igual que las apps, es necesario no solo para estar al día de las últimas novedades que nos ofrecen, sino que también es necesario para mantenerlo a salvo. Una app antigua puede ser la puerta de entrada para malware y software espía por lo que es importante estar al día. Si quieres recibir una notificación cuando WhatsApp ponga a nuestra disposición una nueva versión puedes hacerlo siguiendo estos pasos.

Recibe notificaciones de nuevas actualizaciones en tu móvil | TecnoXplora

Entra en la app de mensajerías y accede a los ajustes de configuración.

de configuración. Para ello, pulsa en la esquina superior derecha de la ventana el icono de los tres puntos.

En el menú que se despliega selecciona “ ajustes ”

” De esta forma accedemos a una nueva ventana, en la que vemos diferentes opciones. Desliza el menú hacia abajo, donde encontramos “actualizaciones de la aplicación”

Una vez accedemos a este apartado, tendremos acceso a dos opciones una primera que permite realizar de forma automática las actualizaciones.

Y la que nos interesa en este momento “actualización de WhatsApp disponible” de modo que en el momento es que podamos actualizar de nuevo la app, recibirnos una notificación para poder llevar a cabo el proceso.

Muchas de las nuevas funciones implementadas, llegan de forma anticipada a los usuarios adscritos al programa Beta de la aplicación. Recordemos que este es el campo de prueba de estás antes de su lanzamiento al resto de usuarios. A menudo sucede que los usuarios de nuestro alrededor hacen uso de nuevas funciones a las que nosotros no tenemos aún acceso, y esto puede deberse bien a que aún no hemos sido parte del despliegue de la misma. O porque hemos sido incluidos, pero no hemos llevado a cabo esta nueva actualización.

Activando esta opción, no nos perderemos ninguna y estaremos siempre al día de manera que podremos hacer desde el primer momento en que esté disponible en nuestro dispositivo. Como sucede con la última de las actualizaciones, en las que han incorporado una nueva función que permite crear stickers a partir de las fotos de nuestra galería. Si aún, no te aparece esta opción comprueba que tienes la última versión de la app, instalada y si no es así. Actualízala. Puedes hacerlos desde la tienda de aplicaciones de tu móvil, simplemente buscando la app o accediendo a través de tu perfil a “gestionar app y dispositivo”.