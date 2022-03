Las notas de voz estrenan nuevo aspecto en WhatsApp para PC

Las versiones de sobremesa de WhatsApp son prácticamente tan populares como las móviles, y es que somos muchos los que a diario utilizamos estas versiones para poder comunicarnos con otros desde nuestro ordenador, ya sea de sobremesa o portátil, tanto con WhatsApp Web como la versión Desktop. Esta última se acaba de actualizar ahora, y nos trae una función que hemos visto en la versión móvil hace poco, una nueva característica que cambia el aspecto de las notas de voz por completo y les da un aspecto más pulido y práctico. Vamos a ver de qué se trata, ya que poco a poco estas funcionalidades van llegando desde la versión móvil.

Nuevas ondas de sonido

Como sabéis, el aspecto de las notas de voz ha cambiado por completo en las versiones móviles de WhatsApp. Si antes lo único que veíamos era una línea de tiempo con la longitud de la nota de voz, ahora en nuestros móviles esta línea de tiempo se sustituye por unas ondas que emulan el volumen del sonido a lo largo de toda la nota de voz. Esta funcionalidad nos ayuda a comprender mejor el tono de la nota de voz antes de escucharla, y a saber de antemano si hay pausas en ella o silencios. Pero sobre todo es una forma de darle un toque más moderno a esta notas de voz.

El nuevo aspecto de las notas de voz | WaBetaInfo

Pues bien, esta funcionalidad acaba de llegar a la versión de escritorio de WhatsApp, y nos muestra cómo es una nota de voz, su sonido, antes de abrirla. Básicamente ahora la versión 2.2209.3 de la beta de WhatsApp para escritorio, añade esta nueva vista de las notas de voz, más completa y con las ondas de audio. De momento no ha llegado a todos, incluso aquellos que cuentan ya con la beta, por lo que de momento va a tocar esperar a la mayoría de nosotros, y más si tenemos la versión final y estable de WhatsApp Desktop instalada. Puede parecer un cambio menor, pero sin duda no es así.

Y es que una vez que te acostumbras a esta visualización, te das cuenta de las importantes diferencias que hay entre la vista tradicional, que no aportaba nada de información antes de escuchar la nota de voz, y esta, que nos da una idea de lo que nos vamos a encontrar en ella en cuanto a volumen se refiere. Unas notas de voz que solemos más bien escuchar en nuestros ordenadores, porque todavía son muchos los que no cuentan con un micrófono, y por tanto no permiten grabar estas notas de voz.

Poco a poco la versión de escritorio de WhatsApp va mejorando sus posibilidades, y nos brinda una experiencia de uso que cada vez es más parecida a la de nuestros teléfonos móviles, porque al fin y al cabo ese es el objetivo. Y cada vez está más cerca, sobre todo desde que podemos utilizarla sin necesidad de tener el teléfono encendido, de forma totalmente independiente. Veremos qué será lo próximo, pero al ritmo que llegan los cambios, no tardará mucho.