Meta anuncia una de las funciones más esperadas de WhatsApp

Sin duda WhatsApp es una app que utilizamos muchas veces a diario, para comunicarnos con familiares, amigos o compañeros de trabajo, lo que provoca que vayamos acumulando cada vez más mensajes dentro de la aplicación. El resultado es que cada vez es más difícil encontrar un determinado mensaje, ya que las herramientas de búsqueda nunca han sido las mejores cuando hablamos de filtrarlos. Pero eso está a punto de cambiar con la nueva función que Meta ha anunciado para su app de mensajería.

Así funcionan los nuevos filtros

Desde ahora el proceso de encontrar una conversación o determinados extractos de ella tiene que ser mucho más sencillo y simple. Para ello vamos a contar con más filtros que nos permitirán acceder antes a esos resultados. Ahora vamos a poder elegir qué mensajes queremos ver en la sala de chats, por ejemplo, si queremos que aparezcan Todos, los No leídos o los Grupos.

Los nuevos filtros de WhatsApp | Meta

Al hacerlo podremos ver la vista actual con todos los mensajes que tenemos dentro de la app, o bien mostrar solo aquellos que todavía no hemos revisado. Por último, podremos discriminar los mensajes por grupos, para acceder antes a ellos sin tener que mezclarlos con los mensajes que nos llegan de contactos individuales. Dentro de este filtro también se agruparán los mensajes de los subgrupos de las comunidades, por lo que será mucho más sencillo discriminar este tipo de comunicaciones.

Unos filtros que hemos visto que no solo nos permiten elegir la vista principal de la sala de chats de la aplicación. Sino que además pueden extenderse a la búsqueda. Ya que ahora solo tendremos que pulsar sobre el filtro, y posteriormente sobre la barra de búsqueda, para que esta se ciña a los criterios que marca el propio filtro. De esta manera podremos buscar palabras solo de mensajes no leídos, de grupos, o por supuesto de todos los que tenemos en la sala de chats.

Esta función acaba de ser anunciada por Meta, y ya está en nuestros móviles, de hecho, a estas horas ya podemos comprobar cómo estos filtros han aparecido en la parte superior de la sala de chats de nuestro WhatsApp, y ya nos permite discriminar los mensajes según su tipología. De esta forma buscar algo en la aplicación es más sencillo que nunca. Lo que nos parece raro es que hayan tenido que pasar más de diez años para que WhatsApp no haya lanzado antes estos filtros.

Creemos que es un método esencial para poder tener organizados los mensajes cuando estos se cuentan por miles, o decenas de miles de ellos. No en vano muchos acumulamos conversaciones de más de diez años que ya son algo difícil de manejar sin este tipo de filtros. Bienvenidos sean desde luego. Para disfrutar de ellos solo tenéis que actualizar la aplicación a su última versión, independientemente de si esta es beta o no, algo que en este caso no es relevante, ya que ha llegado a todos los usuarios de la app de mensajería de Meta.