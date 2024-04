¿No puedes enviar mensajes de WhatsApp con Android Auto? No estás solo

Enviar mensajes o recibirlos en WhatsApp es algo que hacemos cientos de millones de personas todos los días, y también cuando conducimos. Y la mejor forma de hacerlo de manera segura es usando sistemas operativos para el vehículo, como en el caso de Android Auto. El problema es que ahora muchos usuarios se están dando cuenta de que no es posible enviar mensajes por un problema con WhatsApp, del que no hay muchas certezas sobre lo que está ocurriendo.

¿Qué está pasando?

Pues bien, esto es algo que están reportando los usuarios de la plataforma desde distintas fuentes, como pueden ser los propios foros de Google, o Reddit. Ahí muchos de ellos han mostrado su frustración por los problemas que están teniendo a la hora de enviar nuevos mensajes, posibilidad que ha desaparecido por completo. Mientras que el asistente de Google todavía puede leer los mensajes que entran en nuestros chats, prácticamente no se puede hacer nada más.

Porque no se pueden enviar respuestas a esos mensajes que entran en la sala de chats, y tampoco crear un mensaje nuevo para responder. Por tanto, para todos estos usuarios WhatsApp en Android Auto se ha quedado solo para leer los mensajes, nada más, por lo que pierde gran parte de su atractivo y sobre todo utilidad cuando estamos conduciendo.

No es algo que esté ocurriendo a todos los usuarios de Android Auto, y quienes lo están sufriendo reportan los problemas desde el pasado fin de semana. Las primeras teorías, ya que no hay respuesta oficial de Google o WhatsApp sobre este problema, es que podría ser un fallo del lado del servidor de Google.

De momento no hay nadie que se haga cargo de los problemas, así que de momento no se puede hablar de un problema confirmado. Al final sin esta funcionalidad pierde sentido usar WhatsApp en el coche, ya que tenemos que terminar recurriendo a nuestro móvil para completar las respuestas o enviar nuevos mensajes, algo terminantemente prohibido mientras conducimos.

Así que, de momento, sin que ninguna de las partes reconozca qué es lo que está pasando con este problema, va a ser difícil hacerse una idea de cuándo se va a resolver este problema. Y es que es una función básica en nuestros coches, ya que hoy en día, mucho antes que hacer una llamada, se manda un mensaje de WhatsApp, esa es la realidad.

De momento no se ha achacado el fallo a una versión específica de WhatsApp, aunque el hecho de que no ocurra a todas las personas podría confirmar que se trata de un problema que depende de la versión de la aplicación instalada, ya que no todos los usuarios actualizan a la vez, o tan siquiera lo hacen en mucho tiempo.

Será cuestión de esperar unos días, seguramente sea el tiempo suficiente para conocer qué está pasando de verdad y si debemos temer por esta excelente función para nuestros coches. Lamentablemente este tipo de situaciones son verdaderamente comunes cuando hablamos de software, que se suele romper siempre de la forma más inesperada.