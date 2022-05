Una madre demanda a TikTok al morir su hija de 10 años con el 'Blackout Challenge' que apareció en sus sugerencias

Tawainna Anderson ha demandado a TikTok y su empresa matriz, ByteDance, por homicidio culposo o negligente. Esta denuncia se produjo tras morir la hija de la demandante, de 10 años, después de realizar un peligroso reto para un vídeo que iba a colgar en la red social.

Nylah Anderson, de 10 años e hija de la demandante, participó en el reto 'Blackout Challenge' o desafío del apagón porque apareció en su página "Para ti" de la famosa red social en diciembre, según 'Metro'.

Este desafío alienta a los usuarios de TikTok a intentar contener su respiración hasta que se desmayen. Después de realizar el reto, Anderson llevó a su hija al hospital tras encontrarla sin sentido. Sin embargo, tras pasar casi una semana en cuidados intensivos pediátricos, Nylah murió a causa de sus heridas.

La señora Anderson ha incluido este y otros detalles, como que el vídeo apareciera en la sección de contenidos de su hija, en la demanda que presentó en el Distrito Este de Pensilvania el pasado jueves. Además, Anderson ha acusado tanto a Tiktok como a ByteDanse de negligencia.

Asimismo, la demanda acusa a la popular red social de tener un "diseño defectuoso", ya que su algoritmo expone a niños pequeños a ideas peligrosas como el 'Blackout Challenge'. En teoría, este vídeo del reto del apagón apareció en la página "Para ti" del perfil de Nylah Anderson y esta lo imitó.

Además, Anderson no es la única víctima de este reto. La imitación del 'Blackout Challenge' ya habría provocado otra muerte en un niño de doce años de Colorado.

La respuesta de TikTok al respecto

Al conocer la denuncia de Tawainna Anderson, la red social TikTok ha emitido un comunicado en el que comenta que el 'Blackout Challenge' es anterior a su plataforma y que nunca ha sido una tendencia en la red social.

"Seguimos atentos a nuestro compromiso con la seguridad del usuario y eliminaríamos de inmediato el contenido relacionado si lo encontráramos", explicó TikTok en su nota de prensa. "Nuestras más profundas condolencias están con la familia por su trágica pérdida".

Asimismo, TikTok cuenta con unas "Normas de la comunidad" que prohíben y piden que no se difundan contenidos violentos o que inciten al suicidio o a autolesionarse. Entre las actividades que se prohíben compartir están las "acrobacias realizadas por aficionados y los retos peligrosos" que "podrían conducir a lesiones graves o a la muerte".

Además, la red social anima a sus usuarios a no publicar, subir, transmitir o compartir contenido que use inapropiadamente objetos peligrosos, comportamiento temerario al volante, ingesta de sustancias no destinadas al consumo y "juegos, retos, desafíos o acrobacias peligrosas que podrían causar lesiones personales o daños materiales", entre otras.

