Limita las búsquedas en TikTok para que muestro contenido acorde a ti

Desde la llegada de TikTok, las demás redes sociales echaron a temblar, pues enseguida comprobaron que se enfrentaban a un fuerte rival. Y es que tras la fusión de esta con Music.ly, creció rápidamente. Esto se debe principalmente a la publicidad que le daba a todos sus usuarios, pues los vídeos que podías ver en Inicio no son únicamente los de las personas que sigues, sino la de otros muchos usuarios.

Claro que en ocasiones, el hecho de poder ver contenido de toda clase de usuarios puede ser un problema, ya que no es raro que aparezca algún vídeo que te pueda ser incómodo o sencillamente no te guste. Es más, hasta te pueden aparecer contenidos en otros idiomas, y no entender qué sucede puede ser molesto, ya que sería mejor disfrutar con contenido que te guste y entiendas.

La razón de que TikTok se encuentre en lo más alto en el mundo de las redes sociales se debe a sus fantásticas herramientas y funciones, además de que cada poco tiempo lanza alguna actualización que mejora aún más la experiencia de uso como usuario. Pues bien, debes saber que tienes la posibilidad de limitar las búsquedas de TikTok para que así solo te muestre el contenido que se ajuste a tus gustos.

Cómo hacer que TikTok solo te muestre vídeos en tu idioma

TikTok | Unplash

En principio, esta opción está dedicada a la filtración de idiomas, por lo que cuando vayas a llevar a cabo esta configuración, podrás seleccionar los idiomas que sí quieras que aparezcan en tu Inicio de TikTok. Y lo mejor es que es muy fácil de encontrar y poner en marcha, pero para que sea mucho más sencillo, te hemos recopilado los pasos que tendrás que seguir para ello. Además, gracias a este cambio tampoco verás los vídeos virales de otros países que no entiendas.

En primer lugar, debes dirigirte a tu perfil y pulsa en el icono de las tres rayas horizontales situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

Ahora, selecciona Ajustes y Privacidad, donde tendrás que buscar la opción de Preferencias de contenido.

Cuando la seleccionas, verás una única opción llamada Idiomas de vídeos.

Al seleccionarla, verás que indica Añadir idioma, momento en el que se abrirá una amplia lista de idiomas.

Solo te faltará añadir los idiomas que quieres ver en tu Inicio y listo.

Además, si en el futuro quieres añadir otros idiomas, solo tendrás que repetir los pasos y agregar los que te interesen. Como habrás podido comprobar, el proceso es sumamente sencillo, por lo que te invitamos a probarlo en tu cuenta de TikTok para limitar los vídeos que aparecen en tu feed de novedades.