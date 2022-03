TikTok: cuatro acciones por las que te pueden cerrar la cuenta

Las redes sociales son uno de los medios más utilizados para compartir todo tipo de contenido. Pero dentro de esta aseveración existen algunas excepciones y estás pueden ser el motivo por el que nos cierren la cuenta. Te contamos que no debes hacer si no quieres que te cierren tu perfil de usuario de TikTok

Cuatro motivos por los que nos pueden cerrar la cuenta en TikTok

Aunque puede parecer que todo vale en las redes sociales lo cierto es que se reservan el derecho de cerrarnos la cuenta si publicamos contenidos inadecuados. Echando un vistazo en general podemos ver que en la red más popular encontramos todo tipo de contenidos, pero siempre respetando las normas de la comunidad. Si incumplimos las reglar corremos el peligro de que nuestra cuenta sea baneada, lo o que quiere decir, que la cerrarán sin opción de recuperarla. Por lo que debemos estar atentos y no incumplir ninguna de las normas, a continuación, te contamos cuatro motivos por los que TikTok nos puede cerrar la cuenta. Estas son algunas de las causas más habituales por las que clausuran las cuentas.

Cómo usuario de TikTok una de las primeras premisas a tener en cuenta es que está prohibido publicar cualquier contenido con cualquier tipo de violencia explicita o incitar a otros a cometer cualquier acto violento. Por lo que si existe una amenaza para la seguridad pública procederán al cierre inmediato.

o incitar a otros a cometer cualquier acto violento. Por lo que si existe una amenaza para la seguridad pública procederán al cierre inmediato. Como no podía ser de otra manera, la red social tampoco no permite cualquier contenido que muestre o promueva los trastornos alimenticios, las autolesiones o el suicidio . Del mismo modo, incluir contenidos que pongan en riesgo la integridad de aficionados realizando acrobacias o llevando a cabo actividades de riesgo de forma no profesional.

. Del mismo modo, incluir contenidos que pongan en riesgo la integridad de aficionados realizando acrobacias o llevando a cabo actividades de riesgo de forma no profesional. En otros aspectos relacionados con el marco legal, la aplicación esta totalmente en contra de la publicación de vídeos que instruyan en cómo cometer actividades ilegales, el uso de armas de fuego, drogas, alcohol o tabaco . Además de bloquear a los usuarios que compartan otros contenidos en los que se muestre daño físico, explotación humana, comercio ilegal de vida salvaje o infringir la ley.

. Además de bloquear a los usuarios que compartan otros contenidos en los que se muestre daño físico, explotación humana, comercio ilegal de vida salvaje o infringir la ley. Usar la red social como medio de extorsión o chantaje, así cómo, divulgar información personal de otros usuarios a través de está por lo no debemos compartir bajo ningún concepto números de la seguridad social, pasaporte o de teléfono, así como ni dirección de correo electrónico ni dirección física de los usuarios. Si lo hacemos seremos automáticamente sancionados con la prohibición de uso de la aplicación.

Por lo que si de forma continuada violamos cualquiera de estas reglas no tendrán otro remedio que cerrar la cuenta, la rapidez con lo que se nos aplique la sanción depende mucho del número de veces que lo hayamos hecho y del motivo, ya que algunas infracciones son más graves que otras. Si queremos seguir usando la red social, no queda otra que abrir un nuevo perfil y no incumplir de nuevo las normas si no queremos que nos la vuelvan a cerrar.