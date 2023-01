¿Es legal comunicarse con los trabajadores por WhatsApp?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada por la mayor parte de la población, por lo que, en la actualidad se utiliza para cualquier tipo de comunicación. Y este uso también ha llegado al ámbito laboral y forma parte del día a día en las empresas. El auge de las redes sociales ha llevado que en las empresas cada vez utilicen más estos medios para comunicarse con los empleados por la agilidad y rapidez que proporcionan.

Se usa sobre todo para avisar de que un empleado va a llegar tarde al trabajo por algún motivo, encomendar tareas a trabajadores que se encuentran fuera de la oficina y comunicar cambios de cuadrantes. Sin embargo, ¿es legal usarlo para el ámbito laboral? A continuación, te contamos la respuesta a esta pregunta tan frecuente.

Hay que tener en cuenta que al utilizar WhatsApp se pueden ver los datos personales de cualquier trabajador, ya sea su teléfono, foto de perfil, estado, la última hora a la que se ha conectado e incluso si ha leído los mensajes. Por ello, si se utiliza este medio de comunicación sin el expreso consentimiento del trabajador, la empresa estará incumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos.

De hecho, si la comunicación con el empleado se realiza fuera de su horario laboral, el trabajador no está obligado a contestar, ya que tiene el derecho a la desconexión digital. Esto aparece reflejado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Por lo que, si tu empresa decide contactar contigo fuera de tu horario laboral y tienes el móvil apagado no pasará nada, no podrán despedirte, así que no te preocupes.

De esta forma, se aconseja a las empresas establecer una regulación sobre el uso de WhatsApp en el ámbito laboral. Además, en este documento, deben establecer los horarios e inclusión en grupos para comunicarse con sus empleados. Eso sí, los empleados siempre deben dar su consentimiento por escrito para evitar problemas tanto para la empresa como para el trabajador.