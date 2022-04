Cómo evitar las ofertas de trabajo falsas en la red

La transformación digital del mundo laboral es una realidad, ya hace tiempo que cambió la forma de buscar trabajo. Cada vez más hacemos uso de portales de empleo y otros métodos online por encontrar trabajo. Por lo que los ciberdelincuentes han encontrado un nicho de víctimas en los demandantes de empleo.

Cómo saber si una oferta de empleo es falsa

Pero no sólo ha cambiado la forma en la que accedemos a las ofertas de empleo, sino también la forma en la que presentamos nuestra candidatura o incluso la manera en la que se hacen las entrevistas. Con la pandemia el mercado laboral ha visto afectado considerablemente, ahora los trabajadores cambian de empleo con mayor frecuencia y esto ha hecho que se disparen los fraudes en el sector de los Recursos humanos.

Entrevista de trabajo | Photo-by-Tim-Gouw-on-Unsplash

No es nada nuevo que los ciberdelincuentes utilicen todo tipo de medios para intentar engañarnos, ya sea con el uso de mail fraudulentos, ofertas en redes sociales o incluso a través de app de mensajería inmediata . Aunque no podemos evitar que nos llegan estás ofertas falsas, si podemos intentar diferenciarlas de una oferta real con estos sencillos consejos.

. Aunque no podemos evitar que nos llegan estás ofertas falsas, si podemos intentar diferenciarlas de una oferta real con estos sencillos consejos. Una de las practicas más habituales es suplantar la identidad de profesionales de RRHH y a través de sus perfiles hacernos una oferta de empleo falsas. Si no quieres ser víctima del engaño puedes tener en cuenta estos aspectos.

y a través de sus perfiles hacernos una oferta de empleo falsas. Si no quieres ser víctima del engaño puedes tener en cuenta estos aspectos. Cuando recibimos una oferta de empleo sospechosa, debemos comprobar la veracidad de la persona que nos envía. Puedes utilizar LinkedIn, la mayor de profesionales, para c omprobar si existe o no su perfil, y sospechar si no lo encontramos . Con frecuencia los profesionales, tiene un perfil actualizado y estructura dentro de la aplicación.

. Con frecuencia los profesionales, tiene un perfil actualizado y estructura dentro de la aplicación. Otra de las cosas que debe hacernos sospechar es la poca o poco adecuada información acerca de la oferta . Si tenemos acceso a una convocatoria sin datos relevantes como el tipo de trabajo que vamos a realizar, la formación necesaria, nombre de la empresa, puesto de trabajo, horarios o salario, probablemente estemos frente una oferta poco fiable.

. Si tenemos acceso a una convocatoria sin datos relevantes como el tipo de trabajo que vamos a realizar, la formación necesaria, nombre de la empresa, puesto de trabajo, horarios o salario, probablemente estemos frente una oferta poco fiable. Por norma general cuando un reclutador consulta nuestro perfil a través de LinkedIn y decide ofrecernos un puesto en su organización, es una interacción con nosotros, aunque sea breve, contactarnos para saber si la hemos recibido o si pudiéramos estar interesados. Por lo que, si nos piden que nos comuniquemos a través de una plataforma cifrada, debemos desconfiar.

Y por último, independientemente de que desconfiemos o no del reclutador, lo más aconsejable en cualquiera de los casos es no compartir información personal. Un consejo que podemos extenderlo a cualquier actividad en la red. No es recomendable divulgar nuestros datos personales, tales como dirección, correo electrónico, teléfono ni por supuesto datos bancarios. Nunca sabemos en manos de quien pueden acabar y que uso pueden hacer de estos. Una forma de evitar ser víctimas de todo tipo de estafas.

Por lo que si creemos haber sido víctimas de una oferta fraudulenta o has sido capaz de descubrir que no es veraz es conveniente ponerlo en conocimiento de otros usuarios y compartir nuestra experiencia ya sea a través las redes sociales u otros portales de Internet.