Instagram: así puedes desbloquear su nuevo minijuego

Instagram esconde muchos secretos los cuales desconocen la mayoría de sus usuarios. Escondidas en sus funciones habituales y que tendremos que desbloquear si queremos acceder a ellas. Este es el caso del minijuego que esconde sus mensajes directos. A continuación, te contamos de qué se trata y cómo activarlo.

Desbloquea el juego que esconden los mensajes directos de Instagram

Aunque no suele ser la forma más habitual de contactar con nuestros amigos y familiares, lo cierto es que la red social de Meta nos ofrece esta opción. a través de sus mensajes directos podemos mantener una conversación en tiempo real con cualquiera de nuestros contactos. Aunque a veces la espera se hace larga y estamos esperando frente a la pantalla la llegada de un nuevo mensaje. Para esos tiempos de espera interminables, tenemos una forma de pasar ese tiempo entretenidos jugando. Y sin salir no solo de la aplicación, si no que no tenemos que abandonar el chat en el que nos encontramos.

Jugando en Instagram | TecnoXplora

Activar el juego es muy sencillo, ya que no será necesario ni instalar nada adicional en nuestro móvil ni hacer ajustes de configuración. Para hacerlo debemos seguir los siguientes pasos:

Si no estamos manteniendo una conversación previa, lo primero será seleccionar el usuario con el que queremos chatear.

con el que queremos chatear. De manera que accedemos al chat con esta persona, donde enviaremos cualquier emoji que queramos. También podemos usar uno que hayamos enviado previamente.

que queramos. También podemos usar uno que hayamos enviado previamente. Una vez elegido en que queremos, pulsa el botón “ enviar ”

” Sobre el emoji enviado , toca una vez sobre este y de forma automática verás cómo se inicia el juego.

y de forma automática verás cómo se inicia el juego. Que consiste en mantener el emoji rebotando de la pantalla.

de la pantalla. Para ello en la parte inferior de la pantalla tenemos una plataforma móvil que debemos desplazar de izquierda a derecha y viceversa, para evitar que caiga en emoji. Contabilizando el número de veces que hemos conseguido evitarlo.

para evitar que caiga en emoji. Contabilizando el número de veces que hemos conseguido evitarlo. Jugaremos con el mismo emoji que hayamos enviado. Si este cae tenemos la opción de intentarlo de nuevo, reiniciando el juego tantas veces como queramos.

Para salir del este pulsa sobre la X que encuentras en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Mientras esperamos la respuesta de nuestro contacto podemos seguir jugando, y en el momento que se produzca recibiremos la notificación de la misma.

Momento que si queremos podemos abandonar o no el juego.

Dependiendo del emoji que escojamos, podemos ver diferentes animaciones, velocidad y resultados. Algunos de los emojis que cuentan con estos extras, son por ejemplo el icono de la pizza, que cuando este toca la paleta verás como caen lonchas de queso. El icono del huevo y la oruga, experimentan una transformación, convirtiéndose en un pollito y una mariposa indistintamente. Otro emoji de lo más interesante y que nos plantea un reto es el del diablo.

Por lo que tendrás que ir probando entre los miles de emojis cuales esconden sorpresas además de pasar un rato divertido. Aunque debemos tener en cuenta que, en el caso de reaccionar a un mensaje con un emoji, este truco no funciona.