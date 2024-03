Instagram: así puedes recuperar contenidos que hayas borrado

Instagram se ha convertido por derecho propio en unas de las redes sociales más populares en la actualidad. A través de esta podemos compartir nuestras fotos y vídeos preferidos con otros usuarios. Además, tenemos la opción de borrar los contenidos en cualquier momento. Aunque si has eliminado por error un contenido reciente o quieres recuperarlo, así puedes hacerlo.

Recupera contenido eliminado recientemente

Compartir el día a día es algo que muchos usuarios hacen a través de las redes sociales en especial en Instagram. Aunque también es habitual arrepentirse o eliminar por error una publicación. Rectificar es de sabios y por ellos la red social de Meta, incluye una opción a través de la cual podemos recuperar el contenido que hayamos eliminado recientemente y volver a mostrarlo en nuestros perfiles.

Recuperando contenido borrado recientemente | TecnoXplora

Una opción que no se encuentra a simple vista y que tendremos que buscar dentro de los ajustes de la propia aplicación. Por lo que si necesitas encontrar esa publicación que acabas de borrar, tendrás que seguir los siguientes pasos:

Desde la propia aplicación, entra en los ajustes, pulsando en primer lugar en la foto de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla.

en la esquina inferior derecha de la pantalla. Una vez accedes a este apartado, pulsa en la esquina superior derecha de la pantalla sobre el icono de los tres puntos.

Desde la parte inferior aparece una ventana flotante donde debemos seleccionar “tu actividad”

De esta forma tenemos acceso a un nuevo menú con una gran variedad de opciones, en este caso, selecciona “Eliminado recientemente”

En el caso de que hubieras, borrado alguna publicación tales como historias, videos y reals, aparecerán aquí.

aparecerán aquí. De manera que, podemos volver a publicarlos si lo creemos necesario.

Ten en cuenta que mientras que estén en este lugar, solo podrás verlos tú, nadie más tendrá acceso. En realidad, esta función es una especie de papelera donde podemos almacenar, por un tiempo prudencial, las publicaciones a las que no queremos que tenga acceso ningún usuario. Por lo que si por error has eliminado un contenido que no querías, no te preocupes que desde aquí puedes recuperarlo. Si quieres guardar tus historias de forma permanente, tienes la opción de archivarlas. Desde el mismo menú de “tu actividad” puedes acceder a las publicaciones archivadas, para verlas y recordar cuando quieras.

En este apartado encontramos tres secciones, “añadir contenido a tu historia” donde solo tú puedes ver lo que hay almacenado. Puedes seleccionar en el calendario una fecha y ver las publicaciones guardadas o hacerlo por ubicación. De esta forma podrás ver los lugares en los que se han desarrollado. Muchos de estas funciones no están a la vista, por lo que a veces tenemos la sensación de que no tenemos más opciones a la hora de gestionar los contenidos. Aunque lo cierto es que sí que nos las ofrecen, aunque estén tan escondidas que pasen desapercibida para la mayoría de los usuarios, y que se echen las manos a la cabeza cuando piensan que han perdido por error una publicación.